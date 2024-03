Balog Zoltán újabb pozícióról mondott le: nem tiszteletbeli elnöke többé a Kis Virtuózok Alapítványnak

Bár épp ma írtuk meg mi is, hogy aktív kampányolásának köszönhetően jelenleg nem is áll olyan rosszul Balog Zoltán szénája a kegyelmi botrány kapcsán a református egyháznál, azért mégsem múlt el súlyos következmények nélkül a püspök úr számára, hogy a múlt hónapban nyilvánosan is elismerte, hogy Novák Katalin köztársasági elnök tanácsadójaként kegyelemre javasolta a bicskei pedofilügyben elítélt K. Endrét.



A Népszava információi szerint ugyanis lemondott a Kis Virtuózok Alapítvány tiszteletbeli elnöki posztjáról, ezt pedig az alapítvány alapító-alelnöke, Peller Mariann is megerősítette. A Kis Virtuózok Alapítvány – bemutatkozása alapján – a közösségi, kulturális komolyzenei hagyományok értékeinek ápolására, művelődésre és a nehéz sorsú, kiemelkedő zenei tehetségek segítésére szerveződő közösség, amelynek célja a komolyzene népszerűsítése, a zenei oktatásban résztvevő tanulók, művészeti kezdeményezések hosszú távú támogatása.

Peller Mariann azt nem árulta el a lapnak, hogy Balog Zoltán milyen formában és milyen indoklással köszönt le az alapítvány tiszteletbeli elnöki posztjáról, válaszából azonban annyi kiderült, hogy mindez február 17-én történt, egy nappal azután, hogy Balog lemondott zsinati elnöki tisztségéről.