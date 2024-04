Már a második republikánus házelnök bukhat bele, hogy beadná a derekát az ukrán segélycsomagnak

Kritikus helyzetbe kerülhet a pártján belül Mike Johnson, az amerikai Kongresszus republikánus házelnöke, amiért hajlandó kompromisszumot kötni a hónapok óta blokkolt segélycsomagokkal kapcsolatban. Johnsont most a republikánusok Trumptól is szélebbre álló jobbszárnya akarja megbuktatni, és könnyen lehet, hogy a politikai túlélése most a demokratákon fog múlni.

A történet kísértetiesen emlékeztet az alig fél éve házelnök Johnson elődje, Kevin McCarthy sztorijához, akit ugyanígy a pártja szélsőjobboldala buktatott meg tavaly októberben, a mostanihoz hasonló okokból.

photo_camera Mike Johnson republikánus házelnök a Capitoliumban egy szerdai sajtótájékoztatón. Fotó: KENT NISHIMURA/Getty Images via AFP

Miközben a kritikus lőszer- és fegyverzethiánnyal küzdő Ukrajna számára létfontosságú lenne a már rég beígért 61 milliárd dolláros amerikai segélycsomag, a novemberi elnökválasztásra készülő republikánusok ezt már négy hónapja blokkolják, Ukrajna további megsegítését a számukra politikailag fontos amerikai határvédelemmel kötik össze.

A demokrata többségű Szenátus így hiába szavazta meg már februárban az összesen 95 milliárd dolláros támogatási csomagot (ennek az ukrán láb mellett része Tajvan és Izrael megsegítése is), a republikánus többségű Kongresszusban ez nem ment át. Az Izrael elleni hétvégi iráni drón- és rakétatámadás azonban kilendítheti az ügyet a holtpontról, kompromisszum felé tolva a két pártot. Mivel a republikánusok szeretnék átvinni az Izraelnek szánt amerikai támogatást, Johnson bejelentette, hogy az eddig egyben kezelt támogatási csomagot darabjaira szednék, vagyis külön szavaznának az Ukrajnának, Izraelnek és Tajvannak szánt segélyekről.

Erről szombaton szavazna a Kongresszus. Ha ezek átmennek, és a republikánusok hozzájárulnak a gázai övezetbe szánt 9 milliárd dollárnyi amerikai segélyhez is, ami pedig politikailag a demokraták számára hot topic, létrejöhet a kompromisszum, ami leginkább Ukrajna katonai és politikai túlélése szempontjából lenne égető.

Johnsonnak azonban ehhez meg kellene győzni a republikánus jobbszárnyat is. Ennek érdekében további törvénytervezeteket akar átvinni, egyrészt a határvédelemmel, másrészt Irán elleni újabb szankciókkal kapcsolatban. Ragaszkodna Trump mondásához is, hogy Ukrajna segélyezése helyett csakis hitelekről lehet szó, ezért az amerikai támogatások egy részét formálisan hitelként nyújtanák - és mellesleg a TikTokot is betiltanák, ami a nemzetbiztonsági aggályok miatt szintén régóta napirenden van a republikánusok között is.

A párt jobbszárnyát képviselő ellenállók azonban nem akarnak belemenni ebbe a csomagba. A republikánus szélsőjobb legismertebb arca, Taylor Greene megpróbálja megbuktatni Johnsont, és ehhez más képviselők, például Thomas Massie is csatlakoztak. Ők most a korábbi trumpi retorikát követve árulást kiáltanak, annak ellenére, hogy most Trump is Johnson mellett áll ki - a republikánus házelnök a Trump elleni eljárásokban fontos szövetségese volt a volt elnöknek.

A republikánus megosztottság miatt Johnson politikai jövője így részben a demokratákon múlhat. Biden elnök már jelezte, hogy ők megszavaznák szombaton a különválasztott segélycsomagokat: