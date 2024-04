Újabb adag helyi híres ember a bazitai Darth Vadertől szigetszentmiklósi Santanán át a kőbányai szopófantomig

Miután kistérségi jellegű epitheton ornansokkal díszített helyi híres embereket kerestünk, és bemutattuk a madocsai Messit, a pataki Frusciantet, a felcsúti Maradonát, a zuglói Kissingert és a többieket, az olvasók segítettek megtalálni a méltó társaikat.

A bazitai Darth Vader

Őt emlegették a legtöbben, a jellegzetes orrhangon szuszogó Verebes Istvánról van szó, aki budapesti létére évek óta Zalaegerszeg egyik városrészében, Bazitán él.

photo_camera Illusztráció: Kiss Bence/444

Futball-legendáink

Ez a fajta becézgetés a futballszurkolók mániája, már 2011-ben is írt erről az Index, említve a bőcsi Mourinhót (Tóth László), a mecseki Rossit (Mészáros Ferenc) és az újpesti Chalanát (Rostás Sándor). A cikk folytatásából kiderült, hogy van palotai Töfting (Kriston Attila), kaposvári Gattuso (Zahorecz Krisztián), magyar George Best (Váczi Zoltán), viharsarki Kipiani (Steigerwald Ernő), a Kárpátok Gravesenje (Varga József), fekete Torghelle (Adamo Coulibaly) és füleki Romario (Bari Jenő) is. Németh Milánt pedig nevezte vépi Di Maríának egy mezbemutató videóban.

A magyar Britney

„Ha egyszer a Britney eltűnik, akkor én is!” – vallott Zimány Linda 18 évesen az RTL-nek arról, mi volt a csapdája annak, hogy Britney Spears hasonmásaként vált ismertté.