Ha a kormány nem adóztatná ennyire, a régióban az egyik legolcsóbb lehetne az üzemanyag Magyarországon

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter már múlt pénteken jelezte, hogy ezen a héten tárgyal a kormány az üzemanyagárakról, most pedig azt is elárulta már, ami valójában sejthető volt: azt fogja javasolni a szerdai kormányülésen, hogy avatkozzanak be az árakba. Szerinte, ha csökken is a profittartalom, attól még lehet nyereséges az értékesítés.

Az elmúlt időszakban ugyanis már a Nagy Márton által kívánatosnak tartott szint fölé drágult a tankolás Magyarországon, amit a tárcavezető nemes egyszerűséggel annak tud be, hogy a Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ), illetve a Mol nem tartja be a korábbi megállapodásukat. Eszerint a piac kulcsszereplőinek mindent meg kellene tenniük annak érdekében, hogy ne kerüljenek a régiós átlag fölé az üzemanyagárak.

A kormány gyakorlatilag intenzíven hadakozik az üzemanyagárakkal, mióta 2022 decemberében egyik napról a másikra megszüntette az ársapkát. 2023 nyár közepétől ugyanis hirtelen aggasztó irányba fordult az árak alakulása, és az éppen egy számjegyű inflációért harcoló kormány számára ez rendkívül rosszkor jött. Nem véletlen, hogy Orbán Viktor szeptemberben már jelezte egy parlamenti felszólalásában: „ha pedig az üzemanyagárakat – melyek jelentősen növelik az inflációt – a kereskedők nem tudják vagy nem akarják kordában tartani, akkor ismét be fogunk avatkozni”. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter szeptember 22-én a Közgazdász-vándorgyűlésen ennél is konkrétabban fogalmazott, hiszen kijelentette: újra a kormány napirendjén van az üzemanyagár.



Hogy ez a „fenyegetés” mennyire játszott szerepet az ezt követő hónapok trendjében, azt nem tudni, az idei év január közepéig ugyanis 80-90 forinttal csökkent az üzemanyagok ára az őszi csúcsról. Ekkor aztán újabb – a kormány számára nem tetsző – fordulat következett be: rövid időn belül 80-100 forintos drágulás jött. Nem csoda hát, hogy Nagy Márton rövid időn múlva már pedzegetni kezdte az árak kiigazítását, még ha egyelőre csak a benzin árában látott erre lehetőséget.



Az év eleji lendületes drágulás egyébként nem szimpla piaci folyamat volt, sőt, a piaci trendek alapján még csökkentek is az árak, mielőtt a Mol két lépcsőben beépítette volna az áraiba a jövedéki adóemelést, ami az EU előírásainak való megfelelés érdekében történt. 42,8 forint helyett azonban a Mol majdnem 2 forintot magára vállalva „csak” 41 forinttal terhelte meg a kiskereskedelmi árakat. Ezzel párhuzamosan év elején a kormány pedig 4,5 százalékról 3 százalékra mérsékelte a kiskereskedelmi adót, amivel literenként 7-8 forinttal csökkentette az ármeghatározó nagykereskedők árait. Ám míg a gázolaj esetében a február közepén elért 660-as szintről 640-ig korrigált az ár, a benzinnél ilyen nem történt, 617 forintról 650 közelébe drágult az üzemanyag-fajta literje. Így jutottunk el odáig, hogy ismét a kormányzat asztalán van a piaci árakba történő beavatkozás.