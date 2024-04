Dobrev Klára: Magyar Péter megpróbálja egymással szembefordítani az ellenzéki pártokat és szavazókat

Dobrev Klára vezeti a DK-MSZP-Párbeszéd közös EP-listáját. A DK-s EP-képviselőt Magyar Péterről, a XII. kerületi kutyapártos konfliktusról és Ráczné Földi Juditról is megkérdeztük Strasbourgban.

Hány százalékos eredményre számít az EP-választáson?

Nekem az a legfontosabb, hogy hány darab szavazónk lesz, mert ebben szoktuk mérni a sikert. Célunk, hogy sokkal több szavazónk legyen, mint volt.

A DK kampánynyitóján szó volt Magyar Péterről, de a nevét akkor még nem mondták ki. Mennyire tartanak Magyar Pétertől?

Szerintem egyértelmű programot tettünk le az asztalra. Akik ránk szavaznak, pontosan tudják, honnan jövünk, merre megyünk, és mit akarunk. Magyar Péter nem az ellenzék együttműködését akarja elősegíteni, sokkal inkább szalámizná az ellenzéki pártokat. Megpróbálja egymással szembefordítani az ellenzéki pártokat és szavazókat. Nekem ezzel nagyon ellentétes a politikám. Orbán rendszerét csak széles körű ellenzéki együttműködéssel lehet leváltani.

Tehát úgy gondolja, hogy Magyar Péter nem ellenzéki, hanem kormánypárti politikus?

Ellenzéki politikus elsősorban a kormányt, Orbán rendszerét akarja leváltani. Egyértelművé vált az elmúlt években, hogy Orbán rendszerét csak széles ellenzéki együttműködéssel lehet leváltani. Hogy Magyarnak milyen szándékai vannak, nem tudom. Azt majd ő magánemberként megbeszéli a barátaival, ismerőseivel, családtagjaival. Azt viszont tudom, hogy eddig mindenki, aki az ellenzék megosztására törekedett, az Orbán rendszerét tartotta hatalomban. Ezt már láttuk Márki Zay Péternél is 2022-ben.

Egy keddi cikk a Válasz Online-on arról ír, hogy egy még nem publikált közvélemény-kutatás alapján a Tisza Párt öt mandátumra számíthat az EP-választáson, a DK vezette koalíció pedig kettőre. Ezzel kapcsolatban mit gondol?

Két nappal korábban pedig egy Závecz-kutatás 26 százalékra mérte a DK-t. Alapvetően az a feladatunk, hogy minél több választót győzzünk meg arról, hogy június 9-én a szociáldemokrata-zöld közösségre szavazzon.

A XII. kerületben a DK nem indít polgármesterjelöltet, viszont egyes egyéni körzetekben indít képviselő-jelölteket. Kovács Gergely, a Magyar Kétfarkú Kutyapárt elnöke azt állítja, hogy a DK csak azokban a körzetekben indít egyéni jelöltet, ahol amúgy kutyapártos indul. A többiben nem. Igaz ez?

A valóság bolygón az a helyzet, hogy a Kutyapárt az I., a III. és a VII. kerületben öt évvel ezelőtt győztes összellenzéki polgármesterekkel szemben indít polgármesterjelöltet. Veszélyeztetve ezzel, hogy a kerületeket meg tudjuk tartani a szabad főváros közösségében. Ez szerintem rendkívül felelőtlen magatartás, és kicsit sem vicces.

De akkor igaz, hogy csak azokban a körzetekben indítanak DK-st, ahol kutyapártos a jelölt?

Minden alkalommal elmondtuk, hogy nekünk az a célunk, hogy egy az egy ellen induljunk. Ezért mindenkivel hajlandóak is vagyunk tárgyalni. Kovács Gergely nagyon büszkén mesélte, hogy ők a DK-val nem is beszéltek, csak a Momentummal kötöttek paktumot. Szerintem erre nem kell büszkének lenni. Azt hiszem, az ellenzék legerősebb pártjával alapvetően egyeztetni kell, mint ahogy mi is megtesszük ezt mindenkivel. A célunk az egy az egy elleni indulás az összes budapesti kerületben.

Akkor a többi, nem kutyapártos XII. kerületi körzetben is indítanak jelöltet?

Továbbra is azt gondolom, hogy az ellenzéknek elementáris érdeke, hogy egy az egy ellen indítson jelölteket. A Kutyapárt polgármesterjelöltet indít az I., a III. és a VII. kerületben is. Ez szerintem egész egyszerűen tarthatatlan, és Orbán-rendszerét erősíti.

Csak a kérdésre szeretnék választ kapni. Igaza van Kovácsnak, amikor azt mondja, csak kutyapártos körzetekben indulnak DK-s jelöltek?

Ez a válaszom erre a kérdésre. A valóság bolygón a Kutyapárt indít ellenjelölteket az összellenzéki jelöltekkel szemben. És politikai értelemben ez a legfontosabb dolog.

Székesfehérváron Ráczné Földi Juditot indítja a DK polgármesterjelöltként. Ő az offshore-ozásával került be az országos hírekbe. Miért indítják el?

Ráczné Földi Juditban maximális a DK bizalma. Nagyon sokszor elmondtuk, hogy mi és hogyan történt. Bűncselekményt nem követett el, nem csalt adót, nem sumákolt. Országgyűlési képviselőként és polgármesterjelöltként is bízunk benne.

Nem tartanak attól, hogy rossz üzenet a válaszok felé Ráczné indítása?

Ráczné nem offshore-ozott, ha megnézi, mit mondott abban az időben. A 444 is beszámolt róla. Egyébként Ráczné erős támogatói közösséget tud maga mögött Székesfehérváron.

