Hopp, itt egy kiábrándult fideszes: Antall Péter szerint Magyar pártja nagyon sok szavazatot fog kapni

A volt miniszterelnök fia 2021-ig milliárdos költségvetési támogatást kapott az államtól az Antall József Tudásközpont működtetésére, amit azután vontak meg tőle, hogy kiderült, közpénzből járta a világ luxushoteleit, alapítványi pénzből költöttek magánkirándulásokra, magánkórházra, professzionális fényképezőgépekre és márkás bőröndökre is. A költéseiket már a NAV is vizsgálja, szóval nem csoda, ha kiábrándult a Fideszből, pedig korábban az intézményben már azért is kirúgással fenyegettek egy munkatársat, ha lájkolta az olimpiaellenes kezdeményezést.

photo_camera Antall Péter, a Tudásközpont igazgatója Forrás: AJTK

Antall Péter most Magyar Péter egyik bejegyzése alatt fejtette ki, miért látja úgy, hogy elfáradt a kormányzás. Szerinte Magyar pártja nagyon sok szavazatot fog kapni, mert óriási a bizalom. „Tudtam mindig, OV a valós alternatíva hiánya miatt nyert, Viktor, Fleto/Dobrev a NER része (Putyin világa)! Egészen mást kell csinálni az országban, másokkal” - írta.



„Elfáradt ez a kormányzás! Nincs új ötlet, pihenni kellene! Teljesen új generáció jön be, rengeteg a képzett , világotlátott ember az új generációban! Olyan iskolákkal - egyetemmel amiről mi nem is álmodoztunk. OV is fiatalít , sajnos eljött számunkra ez az időszak!”

Antall Péter egyébként a 2022-ben is azt jósolta, hogy a gazdasági helyzet miatt a Fidesz fél megnyerni a választást.