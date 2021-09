Megszünteti az Antall József Tudásközpont állami támogatását a kormány

Ritka esemény a NER-ben: egy milliárdokkal kitömött, fideszes notabilitások által felügyelt intézetet egy tényfeltáró cikk hatására gyakorlatilag eldobott a kormány.

Gulyás Gergely a kormányinfón jelentette be az RTL Klub kérdésére válaszolva, hogy lezárult az Antall József Tudásközpontot érintő minisztériumi vizsgálat, amely arra jutott: „a gazdálkodásuk a törvényi kritériumoknak megfelelt, ugyanakkor nem indokolható kifizetéseket is tartalmazott, köztük olyanokat, amelyek a jó erkölccsel nem egyeztethetők össze”. Az utolsó mondatra külön visszakérdezett a riporter, annyira váratlan volt, de Gulyás aztán elismételte:

„Az állam az Antall József Tudásközpontot nem fogja közpénzből támogatni.”

Gulyás Gergely, aki korábban kuratúriumi tag is volt az AJTK-ban, és Antall Péter Forrás: Gulyás Gergely Facebook-oldala

A Direkt36 májusban mutatta be az egykori miniszterelnök fia által vezetett AJTK működését, amelyet eddig csaknem ötmilliárd forinttal támogatott az Orbán-kormány az adófizetők pénzéből. „Belső dokumentumok, pénzügyi beszámolók és az alapítvány ügyeit közelről ismerő források információi alapján az AJTK vezetése évente 15-20 külföldi munkautazást bonyolított, és ezeken rendszerint luxushotelekben szálltak meg. Időnként alapítványi pénzből költöttek magánkirándulásokra, magánkórházra, professzionális fényképezőgépekre és márkás bőröndökre is.”

A Miniszterelnökség mint az AJTK működésének fő támogatója vizsgálatot indított a tényfeltáró cikk nyomán, hogy kiderüljön a „jó gazda gondosságával” költötte-e a rábízott közpénzt Antall Péter intézete, és a NAV is vizsgálódni kezdett. Szeptember közepén a Direkt36 azt is megírta, hogy az AJTK teljes felügyelőbizottsága, valamint a kuratórium elnöke, Nógrádi György is lemondott.

Mindez nem zavarta Kásler Miklóst, aki még a vizsgálat lezárulta előtt személyesen döntött arról, hogy támogatja Antall Péter készülő fényképalbumának megjelenését. Az AJTK-nak 2,5 millió forintot ítélt meg nyáron a miniszter, hogy „A szubjektív az objektíven keresztül - A rendszerváltás története képekben” munkacímű könyvét kiadhassa.