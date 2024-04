Az ukránok újra elkezdték használni a nagy hatótávolságú fegyvereiket az oroszok ellen

Ukrajna elkezdte használni az oroszok ellen azokat a nagyobb hatótávolságú ballisztikus rakétákat, amiket titokban az Egyesült Államok biztosított neki - erősítették meg amerikai tisztviselők a BBC-nek. Ezek a hadsereg taktikai rakétarendszerének (ATACMS) nagyobb hatótávolságú változatai, amiket az elnök közvetlen utasítására adtak át. Az ukránok már régóta követeltek olyan fegyvereket, amik 300 kilométeres hatótávolsággal is képesek működni. A fegyvereket egy korábbi amerikai támogatási csomag részeként küldték, és ebben a hónapban érkeztek meg. A fegyvereket már be is vetették krími célpontok ellen.

Az amerikaiak hamarosan további amerikai fegyvereket küldenek, miután Joe Biden elnök szerdán aláírta az Ukrajnának szánt 61 milliárd dollár értékű új gazdasági és katonai támogatási csomagot. Jake Sullivan nemzetbiztonsági tanácsadó szerint a fegyverek meg fogják változtatni a katonai helyzetet. (BBC)