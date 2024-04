Nagyot trükköztek Lázár minisztériumában a 294 milliárdos közbeszerzéssel, hogy nehéz legyen megmondani, pontosan mennyibe is kerül a legdrágább magyar híd

Csütörtökön jelent meg a hír, hogy 294 milliárd forintba fog kerülni a mohácsi Duna-híd. Extrém magas összeg ez, abszolút értékben eddig a legdrágább Duna-hidunk a még épülő Kalocsa-Paks híd, de annak a költsége sem éri el a 100 milliárd forintot. A 2008-ban átadott Megyeri híd – ez volt a NER előtt utoljára átadott Duna-híd – csak 63 milliárdba került, ami az inflációs hatásokkal számolva is csak mintegy 120 milliárd mostani forintnak felel meg (a 2007-re elkészült kőröshegyi viadukt 51 milliárdja is csak 105 milliárd körül van az inflációval felszorozva).

Csakhogy a Lázár János vezette építési minisztérium úgy írta ki a mohácsi Duna-híd közbeszerzését, hogy ne lehessen teljesen egzakt módon összehasonlítani más beruházások költségvetésével. A tendert ugyanis, aminek az eredményéről csütörtökön számolt be az Átlátszó, nemcsak a mindössze 756 méternyi hosszú, két ártéri és egy mederhídből álló híd kivitelezésére hirdették meg, hanem a hidat keleten az 51-es úttal, nyugaton az M6-os autópályával összekötő út megépítésére is. (Csak összehasonlításként: a Kecskemét és Békéscsaba közötti, egy Tisza-hidat is magába foglaló M44-est például három szakaszra bontva tendereztette néhány éve az akkor még meglévő állami sztrádaépítő cég.)

Vagyis a 294 milliárd forint nem az egyik legrövidebb Duna-hidunk horribilisan magas ára – ha így lenne, akkor 388 milliárd forintra jönne ki ilyen ajánlattal egy kilométernyi híd (ezt jelöltem csillaggal a táblázatban). Hanem az egyik legrövidebb Duna-hidunk és még nagyjából 28 kilométernyi 2x1 sávos főút költsége. Persze az is aránytalanul torzítana, ha a 294 milliárdot a 28,8 kilométerrel osztanánk el, és azt mondanánk, hogy 10,2 milliárdba kerül egy kilométere az új hídnak, hiszen az építkezés túlnyomó része a sokkal olcsóbb útépítés lesz.

Szóval egzakt számot nehéz arra mondani, hogy maga a 756 méteres híd mennyibe fog kerülni. De az biztosan kijelenthető: hídépítéses közbeszerzés soha nem került még annyiba az adófizetőknek, mint amennyiről ez a tender szól. A Szijjártó Pétert meghajóztató Szíjj László cége, a Duna Aszfalt Kft. 294 milliárd forintos ajánlata, amivel minden bizonnyal nyerni tudott, azt jelenti, hogy minden magyar állampolgár nagyjából 31 000 forintot tett bele az új, tervek szerint 3 év alatt megépülő mohácsi Duna-hídba.

