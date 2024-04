294 milliárdért Szíjj László Duna Aszfaltja építheti az új mohácsi hidat

Szíjj László Duna Aszfaltja építheti nettó 294 961 013 549 forintért a Mohácsi Duna-hidat, írja az Átlátszó. Az 51 sz. út és az M6 autópálya közti szakaszra kiírt közbeszerzésen három cég indult, a Strabag 309 milliárdért, a SWIETELSKY 316 milliárdért vállalta volna a munkát.



link Forrás

Szijj László tiszakécskei építési vállalkozó, a település rendszerváltás utáni polgármestere. A tehetős, de magyar szinten sem kiugróan gazdag üzletemberből nem a NER-korszak legelején, hanem néhány évvel később, Simicska Lajos bukása után lett szinte egy csapásra az egyik leggazdagabb magyar és a 10-100 milliárdos nagyságrendű közbeszerzések királya. Szíjj központi cége, a Duna Aszfalt rövid idő alatt átvette a korábbi központi NER-pénzszivattyú, a Közgép helyét az állami építési megrendelésekben. Ennek a folyamatnak volt szimbolikus lépése, amikor Szíjj 2018-ban megvette és a birodalmába olvasztotta a simicskátlanított Közgépet. Szíjj minden túlzás nélkül Mészáros Lőrinc ikercsillagaként rakétázott a rendszer legbelső, leggazdagabb köréig: építőipari felemelkedése szigorúan együtt mozgott Orbán Viktor gyerekkori barátjának sikereivel. 2018 és 2020 között a két szorosan együttműködő üzletember cégei együtt 1500 milliárd forintnyi közbeszerzést nyertek. Szíjj egy horvát ingatlanfejlesztőben is társtulajdonosa Mészáros Lőrincnek, akivel a CLH Kft.-ben is közösen vesznek részt, és cége a Mészáros & Mészáros Kft.-vel is rendszeresen dolgozik közös építőipari projektekben.