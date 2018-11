Mészáros Lőrinc barátja veszi át a letűnő Simicska-birodalom zászlóshajóját, a Közgépet

A Közgép telephelye a budapesti Haraszti út 44 szám alatt Fotó: kozgep.hu

A Közgép építőipari cég keddi rendkívüli állománygyűlésén bejelentették, hogy a tulajdonos Nyerges Zsolt eladta a vállalatot a kormány által favorizált tiszakécskei üzletember Szíjj László cégének, a Duna Aszfaltnak. A Fővárosi Törvényszék cégbíróságán elérhető iratok szerint október 31-én tartottak rendkívüli közgyűlést a Közgép részvényesei, ahol Nyerges Zsolt és felesége bejelentették, hogy eladták összesen 30 százaléknyi részvénycsomagjukat a Duna Aszfalt Kft.-nek; Nyerges ugyanitt a teljes igazgatósággal együtt lemondott a cég vezetéséről. Új igazgatóságot nem neveztek ki, a céget mostantól egy személyben a tiszakécskei vállalatot is irányító Tóth László vezeti.

Nyerges Zsolt még a nyáron vette át Simicska Lajostól a Fidesz egykori pénztárnokának komplett cégbirodalmát. A most lezajlott tranzakcióval a birodalom egykori központi vállalata egy érintéssel Orbán Viktor környezetéhez került.

Simicskától több részvénycsomag különböző, osztott tulajdonban lévő vagyonkezelő által került a szolnoki ügyvédhez. Az állománygyűlésen is elhangzott, hogy ezek adminisztrációja még tart, de a magánszemélyként birtokolt részvényektől Nyerges már megvált, hogy mielőbb átadhassa a cég irányítását Tóth Lászlónak. Technikailag az történik majd, hogy a Közgép Zrt. megmarad, de vagyona jelentős része egy kiválással létrejövő új társaságra, a Közgép-Kivitelezési Zrt.-re száll át.

A Direkt36 csütörtökön adott hírt róla, hogy a Mezort Zrt. mezőgazdasági nagyvállalat Nyergestől a felcsúti körökből ismert Vörös Józsefhez került, és ezzel Mészáros köre elkezdte átvenni az egykori Simicska-birodalmat. Arról hogy ez történik majd, és Nyerges érintésével várhatóan Mészáros köréhez vándorol majd az egykori oligarcha cégcsoportja, júliusban a 444-en részletesen is írtunk.

A Fidesz emblematikus építőcége

Nyerges Zsolt, hátterében Orbán Viktor Fotó: Koszticsák Szilárd/MTI

A Közgép a kilencvenes évek közepe óta aktív az építőiparban, de csak 2008-ban lett a Fidesz elsőszámú építőcége, és már a szocialista kormányok utolsó éveiben számos, jelentős közbeszerzésben vettek részt.



2009 februárjában a Strabag MML Zrt. érdekeltségébe tartozó Szentesi Vasútépítővel, a Vegyépszerrel és a Swietelsky-csoporthoz tartozó Mavépcell Kft.-vel 55 milliárd forint értékű tendert nyertek meg a Tárnok és Székesfehérvár közötti vasúti pálya felújítására.

A cég nem sokkal ezután lett országosan ismert, amikor néhány hónappal később a Strabaggal párban újíthatta fel a 2009-ben a Margit-hidat - az eredetileg szűk 10 milliárdra becsült összeg háromszorosáért.

2010-től a Közgép nagy tempóban nyerte az út- és hídépítési tendereket, bő két év alatt konzorciumokban több mint 300 milliárd forint értékben nyert el munkákat. A Nemzeti Infrastruktúrafejlesztő Zrt. és a szintén állami Magyar Közút Zrt. tenderein keresztül szinte minden jelentősebb vasúti- és útépítési beruházás Közgép vezette konzorciumokhoz került.

A Közgépről egészen a 2012-es év elejéig nem lehetett biztosan tudni, hogy a cég kihez is tartozik, amikor az Origo és a Népszabadság párhuzamos oknyomozása végén ki nem derült, hogy valóban Simicska Lajos áll a vállalat mögött. A Közgép a második Orbán-ciklus végére ért a csúcsra:

2013-ban 60 milliárdos árbevétel mellett 4,3 milliárdos,

2014-ben 112 milliárdos árbevétel mellett 13 milliárdos,

2015-ben 101 milliárdos árbevétel mellett 9,6 milliárod

adózott eredményt könyvelhettek el. 2015-ben a miniszterelnök és Simicska Lajos kapcsolata végleg elmérgesedett, az államigazgatás nagy sebességgel térítette el a közbeszerzéseket és a forrásokat a cégtől.

A régi Közgép leáldozása és egy új Közgép felemelkedése

2015 után a Közgépet adminisztratív és hatósági módszerekkel egyaránt kiszorították a piacról, több ügyben a cég perre vitte a dolgot - volt ahol győzött is - de ilyen súlyos állami ellenszélben nyilvánvaló volt, hogy sokáig nem fognak tudni működni. 2016-ra 19 milliárd forintra, 2017-re 4,8 milliárd forintra zuhant vissza a cég nettó árbevétele.

A leépülés meglátszott a foglalkoztatottak számában is. 2014 végén még több mint 700 főt foglalkoztatott a cég, ez a szám mára 102-re esett vissza.

Mészáros Lőrinc balján Tóth László, a Duna Aszfalt Kft. ügyvezető igazgatója Fotó: Komka Péter / MTI

Ezzel párhuzamosan a Duna Aszfalt lett az új politikai helyzet legnagyobb nyertese. Szíjj László tiszakécskei vállalata gigantikus keretszerződéseket kötött az infrastruktúrafejlesztővel, és két év alatt hasonló pozícióig jutott, mint korábban a Közgép, 2017-ben már 19 milliárdos profitot termelt (többet mint a Közgép egy évben valaha), és ebből a tulajdonos 12 milliárdot ki is vett osztalékként.



Szíjj egy horvát ingatlanfejlesztőben is társtulajdonosa Mészáros Lőrincnek, akivel a CLH Kft.-ben is közösen vesznek részt, és cége a Mészáros&Mészáros Kft.-vel is rendszeresen dolgozik közös építőipari projektekben.

De Szíjj a magánéletben is közeli viszonyt ápol az egykori felcsúti polgármesterrel és a kormány legbelső körével: október elején a Duna Aszfalt tulaja is Garancsi István vendége volt Londonban a Chelsea-Videoton Európa Liga-csoportmeccsen, ahova egy Bombardier 6000-es business jet szállította el a vendégeket többek közt az MKB vezérigazgatója Balog Ádám, Jászai Gellért kormányközeli intézőember és Vida József Takarékbank elnök-vezérigazgató társaságában.