Mészáros Lőrinc köre elkezdte átvenni az egykori Simicska-birodalmat

Egy mezőgazdasági cégnél lezajlott tulajdonosváltással megkezdődött az a folyamat, amelynek keretében az Orbán Viktor miniszterelnökkel szoros viszonyban álló Mészáros Lőrinc környezete veszi át Simicska Lajos korábbi érdekeltségeit. A cégbíróságon fellelhető iratok szerint a Mezort Zrt. nevű agrárcég október 25-én került egy Vörös József nevű ügyvéd tulajdonába, aki több szálon is kötődik Mészároshoz, valamint Orbán Viktorhoz.

Vörös korábban maga ismerte el, hogy Mészáros Lőrincet képviselte egy földvásárlási árverésen, és ő a jogi képviselője annak az Orbán Viktor által alapított és Mészáros Lőrinc által vezetett alapítványnak, amely a felcsúti Puskás Akadémiát működteti. Vörös tavaly márciusban tagja lett a Felcsút Sportegyesület elnökségének is, amelynek elnöke Orbán, ügyvezető alelnöke pedig Mészáros.

Simicska júliusban adta el érdekeltségeit egykori üzlettársának, Nyerges Zsoltnak, de már akkoriban megjelentek olyan hírek, hogy ő csak közvetítő szerepet tölt be, és a cégek idővel Mészáros környezetéhez kerülnek majd. Ennek első lépése most a Mezort tulajdonosváltása, de több, a cégbirodalom ügyeit ismerő forrás szerint hamarosan sorra kerül majd a többi érdekeltség – köztük a sokáig zászlóshajónak számító Közgép – is. Ezeknél a cégeknél ugyanakkor a cégbírósági iratokban még nem tűntek fel változások.

Megkerestük a Mezort Zrt.-t és Vörös József ügyvédi irodáját is, de egyelőre egyik helyről sem érkezett reakció.

Dr. Vörös József egy földárverésen elárulta, hogy Mészárost képviselte

A Mezort Zrt. egy több cégből álló, az ország északnyugati részén működő mezőgazdasági vállalat, amely tavaly közel 2,5 milliárd forint bevételt termelt, és hasonló – éves szinten 1,7-2,5 milliárd forint közötti - forgalmat bonyolított az azt megelőző években is. A cégbírósági iratokból nem derül ki, hogy Vörös József pontosan mennyit fizetett a Mezortért, és az sem, hogy miből volt erre pénze. Az Opten cégnyilvántartás szerint Vörös jelenleg egyetlen más cégnek, a VRS Gold Kft-nek a közvetlen tulajdonosa, amely kétéves működése alatt egy forint bevételre sem tett szert.



Simicska az után vált meg üzleti érdekeltségeitől, hogy az áprilisi parlamenti választáson újabb nagyarányú győzelmet aratott a Fidesz. Néhány nappal a szavazás után bezárta a tulajdonában lévő Magyar Nemzetet és a Lánchíd Rádiót, majd egy július elején kiadott közleményből kiderült, hogy minden cégét átveszi Nyerges Zsolt, aki operatív irányítóként komoly szerepet játszott a Simicska-birodalom felépítésében, de aztán az Orbánnal való konfliktus elmérgesedésével a partvonalra vonult. Nyerges az Orbán-család személyes barátjaként került be a Fidesz-közeli gazdasági körökbe közel húsz évvel ezelőtt, és a Simicska-Orbán harc közben is igyekezett mindkét féllel megtartani a kapcsolatot.

A nyári bejelentéssel vált nyilvánvalóvá az, hogy Simicska leteszi a fegyvert ebben a közel négy évig zajló háborúskodásban. Simicska a 90-es évek elejétől kezdve segítette az Orbán Viktor által vezetett Fidesz felemelkedését, elsősorban a párt gazdasági és médiás hátterének megteremtésével. A szoros szövetség ugyanakkor 2014-re, a második Orbán-kormány első ciklusának végére megbomlott. Előbb annyi látszott, hogy a korábban több minisztérium és állami cég munkájára is komoly befolyással bíró Simicska hatalma megroggyant, a hozzá köthető emberek ugyanis sorra kerültek ki a fontos pozíciókból. 2015 februárjában aztán mindenki számára nyilvánvalóvá vált, hogy súlyos konfliktus van kettejük között, miután az addig a szerepléstől ódzkodó Simicska körbenyilatkozta a magyar médiát azzal, hogy Orbán Viktor szerinte „geci”.

Ez után Simicska médiás érdekeltségei nyíltan kritikussá váltak a kormánnyal szemben, plakátcégei pedig felületet biztosítottak ellenzéki pártok kampányainak. Simicska számításai azonban láthatóan nem jöttek be, a Fidesz ugyanis újabb nagyarányú győzelmet aratott a 2018-as parlamenti választáson. A korábban nagyon harciasan viselkedő Simicska azóta eltűnt, sem a választásról, sem cégeinek eladásáról nem nyilatkozott sehol.