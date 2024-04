Újabb ukrán hőerőműveket ért találat, az EU gázellátása szempontjából fontos létesítmények is szerepelhetnek a lehetséges célpontok között

Újabb hőerőműveket ért találat Ukrajna középső és nyugati részén vasárnapra virradóan: az északi sarkkörön állomásozó orosz bombázók által kilőtt cirkálórakétákkal végrehajtott légicsapás március óta a negyedik nagyszabású légi támadás volt az ukrajnai infrastruktúra ellen.

Volodimir Zelenszkij szerint az orosz célpontok között szerepelnek villamosenergia-, és az Európai Unió gázellátása szempontjából fontos létesítmények is - de azt nem árulta el, hogy ilyen létesítmények sérültek-e a támadásban. Oroszország továbbra is szállít gázt az EU-nak Ukrajnán keresztül, a Gazprommal kötött tranzitmegállapodás értelmében. Az egyezmény decemberben jár le, Ukrajna nem tervez hosszabbítást. A Gazprom tavaly óta három magánhadsereget is finanszíroz, fegyveresei Bahmutnál is harcoltak. És várhatóan a Gazprom lesz a Ferencváros főszponzora is.

Oroszország szombat hajnalban is nagyszabású rakétacsapást mért Ukrajna három régiójára: Lemberg, Dnyipropetrovszk és Ivano-Frankivszk régiókban hőerőműveket és egy harkivi pszichiátriai kórházat ért találat. Harmincnégy légi, szárazföldi és tengeri rakétából az ukrán légvédelem huszonegy darabot tudott megsemmisíteni.

Az Egyesült Államok védelmi minisztériuma épp szombaton jelentette be, hogy további légvédelmi egységeket, Patriot rakétarendszereket szállítanak Ukrajnába hatmilliárd dollár értékben.

Címlapon: Patriot rakéta csíkja Kijev egén, miután elfogott egy orosz drónt a lakónegyed fölött. Fotó: MUSTAFA CIFTCI/Anadolu via AFP (Reuters)