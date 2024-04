Kadirov most épp a Putyinról elnevezett katonai egyetem élére nevezte ki a 16 éves fiát

Ramzan Kadirov csecsen elnök továbbra sem fél attól, hogy nepotistának tűnő döntéseket hozzon, ha pont úgy alakulnak a dolgok, hogy egyik fia a legjobb valamiben. Ez az egyik fiú ismét Adam Kadirov, aki novemberben még csak 16 éves lett, ennek ellenére már megkapta – két fivérével együtt – a csecsen parlament által adományozható legnagyobb kitüntetést, még 16. születésnapja előtt beültették apja testőrségének egyik vezető pozíciójába.

Idősebb Kadirov most őt találta a legalkalmasabbnak arra is, hogy az egyébként Vlagyimir Putyinról elnevezett katonai egyetemet elvezesse. Az Orosz Különleges Erők Egyetemét végül is ki más tudná jobban elirányítani, mint egy olyan elnöki gyermek, aki korábban a büszke atya szeme láttára bizonyította különleges erejét, amikor megvert a fogdában egy Korán-égetés vádja miatt őrizetbe vett foglyot.

„Jól ismeri a híres egyetem tevékenységét, ezért úgy vélem, hogy tökéletesen megbirkózik majd a rábízott feladatokkal” – írta Kadirov a Telegramon közzétett nyilatkozatában. Az elnök – akiről nemrég azt írták, halálos beteg, amire gyúrós videóval reagált – azt is közölte, hogy a kinevezésről az egyetem vezetőjének kérésére döntött. Az orosz magán oktatási intézmény speciális egységek számára nyújt szakmai képzést, írja a Reuters.