Szerdától még olcsóbb lesz a tankolás, a dízelár 17 forinttal csökken az üzemanyagárstop újbóli emlegetése óta

Április 19-én jelent meg a KSH első úgynevezett kísérleti statisztikája a régiós üzemanyagárakról, és arról, hogy a tágan értelmezett kelet-közép-európai térségben nálunk az egyik legdrágább a tankolás. És még aznap bejelentette Nagy Márton gazdasági miniszter, hogy újabb benzinárstop jöhet, már a következő héten tárgyalni fog erről a kormány. Lantos Csaba energiaügyi miniszter pár nappal később már egy lehetséges dinamikus árplafonról beszélt, majd a kormány végül két hetet adott, hogy a piaci szereplők „önkéntesen” csökkentsék az áraikat.

A piaci szereplők pedig értettek a szép szóból.

link Forrás

Most szerdától a 95-ös benzin és a dízel literje is 3-3 forinttal lesz olcsóbb, közölte hétfőn a nagykereskedelmi árak alapján kalkuláló Holtankoljak.hu. A szakportál megjegyezte, hogy a dollárban számolt olajárak nagyjából 1 százalékkal nőttek, a forint viszont nagyjából ugyanennyit erősödött a dollárhoz képest a múlt héten. Ezek alapján érdemi változás tehát nem indokolt, „viszont Magyarországon jelenleg felsőbb szintről is nyomás nehezedik a piacra, annak érdekében, hogy a hazai kiskereskedelmi benzin és gázolaj árak csökkentésre kerüljenek. Ennek hatásai akár megfigyelhetőek is lehetnek majd a kiskereskedelmi árakban”.

Ezen a szerdán nagyívű árcsökkentés nem látszik, de az igen, hogy azóta, mióta, épp tíz napja, Nagy Márton bedobta az árszabályozás lehetőségét, a dízel 17 forinttal (2,6 százalékkal) lett olcsóbb, és ha csekély mértékben, de 6 forinttal, nagyjából 1 százalékkal a benzin ára is csökkent – vagyis csökkenni fog szerdán.