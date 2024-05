Ahol már az ópiumkereskedelemnek is betett a fentanil

A kábítószer-ellenes egységeknek Guatemalában látványosan kevesebb dolga van, a földeken, ahol korábban mindent mák borított, de mostanában már csak elvétve találnak mákot. Ez viszont nem a katonák és a rendőrök hatékony fellépésének és munkájának köszönhető, hanem annak, hogy az ópium ára 64 dollárról alig több mint 9 dollárra zuhant. A heroin előállításához szükséges ópiummák kereskedelmét Közép-Amerikában teljesen tönkre vágta a fentanil, ez pedig, ahogy a New York Times is írja, átformálta a drogháborút a környéken.

photo_camera Rendőr egy mákültetvényen Tajumulcóban, Guatemalavárostól 315 km-re északkeletre, a mexikói határ közelében Fotó: JOHAN ORDONEZ/AFP

Az Egyesült Államok mexikói határánál is tapasztalták, hogy egyre kevesebb a heroin: 2023-ban már csak 680 kg heroint foglaltak le a határon, míg 2021-ben még közel 2500 kilót. Ugyanebben az időszakban viszont egyre több fentanilt foglaltak le: a korábbi közel 5000 kilónyi mennyiség pár év alatt több mint 12 ezer kilóra nőtt.

A New York Times riportja szerint az Egyesült Államokban, vagyis a világ legnagyobb illegális drogpiacán a fentanil szinte teljesen kiszorította a heroint, miután a mexikói kartellek jóval olcsóbban és könnyebben elő tudják állítani a szintetikus opioidot sufnilaborokban, Kínából származó vegyi anyagok felhasználásával. Az Egyesült Államok nemrég már szankciókat is vetett ki pár kínai cégre, hogy így blokkolják a fentanil ellátási láncát, de a jelek szerint ez nem tűnik túl eredményesnek.

Drogkereskedő szempontból az is előnye a fentanilnak, hogy annyira erős, hogy kis mennyiségben is megéri szállítani, így könnyebb elrejteni és csempészni, mint a heroint. Vagyis a mákból készült ópiummal szemben nyert a szintetikus opioid, ezzel pedig a guatemalai máktermesztők elvesztették egyetlen bevételi forrásukat, ami sokakat kényszerít arra, hogy az Egyesült Államokba vándoroljanak. Vagy hogy maradjanak, és a máktermesztésről inkább átálljanak a fentanil előállítására. Legalábbis most attól tartanak a helyi és nemzetközi hatóságok, hogy Guatemala lehet a fentanil új kereskedelmi központja.

photo_camera Fotó: JOHAN ORDONEZ, -/AFP

Így bár most úgy tűnhet, Guatemalában a fentanil miatt lehal a heroinkereskedelem, és jóval kevesebb energiát kell fordítani a mákültetvények felkutatására, a jövőben várhatóan továbbra is szükség lesz a kábítószer-ellenes egységekre, csak növények helyett már laborokat kell keresniük. Mert most a fentanil előállításához használt prekuzorok, vagyis vegyi anyagok felkutatása a fő cél. A helyi kábítószer-ellenes egységeket egyébként részben az Egyesült Államok támogatja, nemcsak járművekkel, de emberekkel is: többen is dolgoznak Guatemalában az Egyesült Államok kábítószer-ellenes hatóságának egységéből. A New York Times információi szerint az ország évi körülbelül 10-20 millió dollár katonai és rendőri támogatást kapott az Egyesült Államoktól az elmúlt években.

A katonákat és rendőröket a mákültetvények felkutatására és felszámolására elkísérő riporter beszámolója szerint, miután a keresés, amin ő is részt vett, gyakorlatilag eredménytelen volt, a teherautókkal érkező katonák egy része inkább elkezdett élelmiszert és játékokat osztogatni a helyieknek, de közülük többen felháborodtak a katonák megjelenésén, mert sokan úgy gondolják, miattuk veszítették el az egyetlen bevételi forrásukat. Egy 26 éves, kétgyerekes nő – aki egyébként Mexikóból csempészett benzin eladásából él – azt panaszolta, már alig maradt a környéken mák, „de a katonák továbbra is jönnek, viszont nem segítenek, csak rontanak a helyzeten”.