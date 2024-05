Üvöltözött Vidnyánszky, mikor az RTL megkérdezte: miért nem gratulált a nemzet színészének választott Kulkának

„Ennek a csatornának joga nincsen kérdezni! Olyan szinten pusztítják a magyar ember lelkét, maga személyesen is, ön is” - üvöltötte Vidnyánszky Attila az RTL stábjának, mikor feltették neki személyesen azokat a kérdéseket, amikkel írásban korábban többször is hiába keresték a Nemzeti Színház főigazgatóját. A kérdéseket most is ignorálta, Vidnyánszky a riporterre mutogatva kiabálta, hogy

Maguknak arra sem válaszolnék, hogy nappal van, vagy este.

Az RTL amúgy azért kereste meg a Nemzeti Színház vezetőjét, mert információik szerint nem hívta fel és gratulált Kulka Jánosnak múlt pénteken, amikor a Nemzet Színészének választották. Ezzel egy 24 éves hagyományt tört meg, egészen idáig az volt a szokás, hogy a Nemzeti mindenkori igazgatója értesíti a cím új birtokosát. Kulkának Molnár Piroska szólt, Jordán Tamás elmondása szerint azért, mert Vidnyánszky nem akarta felhívni, inkább megkérte Molnárt.