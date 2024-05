Ha a köztévé 10 napon belül nem közli, mikor lesz választási vita, akkor Magyar Péterék tüntetni fognak az MTVA-székháznál

Magyar Péter a Tisza Párt miskolci demonstrációján a beszédében (43:40 után) felhívta Deutsch Tamást és Dobrev Klárát, hogy „ne bújjanak ki a vita alól”. Azt mondta: „Segítsenek abban, írjunk közösen levelet a közmédia vezetőinek, hogy tegyenek eleget a jogszabályi tájékoztatási kötelezettségeiknek, és engedjenek be minket a köztelevízió élő adásába, hogy beszélhessünk a magyar embereknek Magyarország múltjáról és jövőjéről!”

link Forrás

„Bármit is mond Dobrev Klára, én bárhova elmegyek vitatkozni bárkivel, akár az ördöggel is leülök, akár vele és a férjével közösen, bárhova. De először a köztelevízióba megyünk” – mondta Magyar Péter, majd bejelentette, hogy ha 10 napon belül nem kapnak választ a köztelevízió vezetőitől, hogy melyik nap hány órára mehetnek be élő, egyenes vitára, akkor ott lesznek a köztévé Kunigunda utcai épületénél, és addig nem mennek haza, amíg nem engedik meg, hogy beolvassák a követeléseiket, vagy leüljenek egy élő vitára Deutsch Tamással, Dobrev Klárával, Gyurcsány Ferenccel, Orbán Viktorral vagy akivel akarják.

„Az a mi köztelevíziónk, a magyar emberek köztelevíziója, nem a Fidesz propagandacsatornája. Innen is üzenem neki, hogy ha 10 napon belül nincs válasz, ott leszünk sok ezren, és nem megyünk addig haza” – ígérte Magyar.

photo_camera Magyar Péter a március 26-i tüntetésén. Fotó: Németh Dániel/444

Deutsch Tamás, a Fidesz EP-listavezetője az RTL-nek azt mondta, a vitát fontos dolognak tartja, ezért kész bármelyik listavezetővel vitázni. „De én úgy látom, hogy a dollárbaloldal, az ellenzék listavezetői a vitáról akarnak vitát folytatni, én ebbe nem fogok belebocsátkozni. Kész vagyok vitázni, fontos kérdés, a technikai kérdéseket pedig nyilvánvaló, hogy a listavezetők szakértő munkatársai tudják egymással egyeztetni” – mondta.

A múlt héten a Facebookon indult el diskurzus Dobrev Klára és Magyar Péter között arról, hogy milyen felületen kellene megrendezni az EP-listavezetői vitát. Dobrev azt írta, az RTL, a Szabadság körei és a Partizán után az ATV is meghívta a vitaműsorába, ő pedig hajlandó elmenni a csatornához, hogy hármasban vitázzon Deutsch Tamással és Magyar Péterrel, aki viszont azt reagálta: „Gondolom, abban egyetértünk, hogy egy ilyen vitának a »köz«televízióban van a helye, élő adásban. A magam részéről várom a közmédia megkeresését.”