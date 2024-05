A volt Barca-játékos helyett a béna ikertestvérét igazolta le kiemelt fizetésért a román csapat, és miután átverték őket, még ki is eshetnek emiatt

Egészen szürreális ikertestvéres átverős imposztorsztoriról hangos a román sportsajtó, aminek a többszörös áldozata a nagy múltú, de mostanában eléggé bukdácsoló Dinamo Bukarest.

A tízcsapatos alsóház 8. helyén álló fővárosiak februárban jelentették be sztárigazolásukat: a hírek szerint havi 20 ezer eurós (ez az anyagilag jobban eleresztett magyar bajnokságban is a legmagasabbak közé tartozna) kiemelt fizetésért szereztek meg egy bizonyos Edgár Lé-t. A bissau-guineai válogatott játékost még 2012-ben, 18 évesen leigazolta a Barcelona is, két évvel később be is mutatkozott Luis Enrique csapatában. Később játszott Portugáliában, Törökországban és a holland Feyenoordban is, többek között.

Ehhez képest Romániában elég hamar feltűnt, hogy ezek után némileg váratlanul egyáltalán nem tud angolul, másrészt pedig a román bajnokság szintjét sem igazán súrolja. Az edző végül összesen ötször tette be a csapatba, aztán idővel a keretből is kikerült.

photo_camera Edgár vagy Edelino Lé

Amikor aztán a klub hiába kérte el tőle a jogosítványát, azt sem akarta megmutatni, végképp gyanút fogtak, hogy valami nem stimmelhet az átigazolás körül. Most a román sajtó szerint ennek megtalálták az okát is:



A Bukarestet átverhették, és Edgár Lé helyett az ikertestvérét, Edelino Lé-t adhatták el nekik.

Mindkét testvér januárban vált szabadon átigazolhatóvá, csak éppen a gyengébb kiadású Edelino a török elsőosztály helyett egy alsóosztályú lengyel csapatban játszott előtte.

Hogy az amúgy is a kiesőzóna határán billegő Dinamónak ez ne legyen elég, még pontlevonással is sújthatják őket. Ha a klub nem tudja bizonyítani, hogy jóhiszeműen jártak el, levonhatják tőlük azt a nyolc pontot, amit azokon a meccseken szereztek, amin a kamu-Edgár is pályára lépett.