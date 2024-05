Visszavonulnak az ukrán csapatok Harkivban az orosz offenzíva miatt

Ukrajna az orosz erők folyamatos nyomására visszavonta csapatait a határ menti Harkiv régió több falujából, írja a BBC. A hadsereg közleménye szerint a katonák heves tűz alá kerültek, és „előnyösebb pozíciókba” vonultak az északkeleti régióban.

photo_camera Tűzoltók küzdenek a lángokkal egy Harkiv közeli városban egy pénteki orosz rakétatámadás után. Fotó: HANDOUT/AFP

A közlemény szerint Lukjancsi és Vovcsanszk térségéből a csapatok kivonásáról szóló döntést „katonáink életének megóvása és a veszteségek elkerülése érdekében” hozták meg. Vovcsanszk elfoglalásának katonai szempontból nincs különösebb jelentősége, de komoly hatással lenne az ukrán közhangulatra. A katonai szóvivő azt mondta, a helyzet „továbbra is nehéz”, de kitartott amellett, hogy csapataik „nem engedik, hogy az orosz megszállók megvethessék a lábukat”.

Volodimir Zelenszkij elnök a harcok miatt lemondott minden közelgő külföldi utazást. Titkára, Szerhij Nyikityforov közölte, hogy az elnök „utasítást adott arra, hogy az elkövetkező napokra tervezett valamennyi nemzetközi eseményt halasszák el, és egyeztessék az új időpontokat”.

photo_camera Vovcsanszkban lángol egy ház az orosz légicsapások után. Fotó: Jevhen Maloletka/MTI/MTVA

Az oroszok az elmúlt napokban intenzíven támadták Harkiv megyét. Rácz András a 444-nek azt mondta, itt a „háború köde sűrűn gomolyog”, de annyit biztosan látni, hogy az oroszok korlátozott erőbevetéssel is érdemben be tudtak ékelődni az ukrán vonalakba. Először 1,5-2 ezer katonával támadtak, majd a váratlan siker után növelték a létszámot, és gépesített lövészalakulatokat, illetve páncélosokat is bevetnek. Mostanra legalább két dandárnyi erővel támadják az ukrán állásokat.

Noha helyi léptékben kis területre sikerült betörniük az oroszoknak, és „csak” néhány falut értek el, az ukrán közvéleményt meglepte, hogy a határzóna ilyen gyengén vagy egyáltalán nem volt megerősítve, holott a határvédelem fontosságáról több mint egy éve szó van.