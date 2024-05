Szijjártó még mindig baloldali, progresszív merénylőről beszél

„Robert Fico esete megmutatta, hogy sajnos itt Közép-Európában is előállhat olyan helyzet, hogy politikai okokból egy baloldali progresszív merénylő megtámadhat egy miniszterelnököt csak azért, mert egy szuverén, békepárti politikát folytat.”

Orbán Viktor után ezt mondta Szijjártó Péter külügyminiszter is péntek délutáni sajtótájékoztatóján. Orbán után tehát Szijjártóhoz sem jutott el az az információ, miszerint a szlovák miniszterelnök merénylőjét, a 71 éves Juraj Cintulát az Index egy félrefordítás miatt nevezte „baloldali”-nak. Illetve ahogy a Bázis is írta, a merénylő már csak azért is nehezen nevezhető baloldalinak, mert „egy regénye cigányellenes téziseket fogalmaz meg, egy fotón pedig a szélsőjobboldalra jellemző ruhát viselő és zászlót tartó társaságban található”.

Vagy eljutott, csak nem foglalkoznak vele. Az Origó ugyanis egy magyarázó cikkben állt bele abba, hogy szerintük miért baloldali a Fico ellen merényletet elkövető Cintula. Eszerint a kormányzati és fideszes politikusoknál az idők végezetéig baloldali marad.

Cintuláról mi is írtunk, politikai portréjának a megrajzolására aligha a baloldali a helyes kifejezés. Tény, hogy részt vett kormányellenes megmozdulásokon, ahogy az is, hogy cigányellenes tézisei vannak, és egy időben egészen biztosan oroszbarát volt.