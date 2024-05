Közzétette a rendőrség a verőcei hajóbalesetben eltűntek fotóit

A rendőrség honlapján az eltűnés miatt körözöttek között tették közzé annak a két nőnek és három férfinak a fotóit, akit még keresnek a Dunában a szombat éjszakai verőcei hajóbaleset után. A balesetben a 18 éves B. Daniella, a 28 éves nő E. Diána, a 19 éves V. Márton, a 30 éves V. Olivér és a 39 éves V. László tűnt (a három férfiből kettő vezetékneve azonos).

A verőcei polgármester, Horinka László a Hír Tv-nek azt mondta, hogy a Pest megyében lévő Sülysápon élők is tartózkodhattak a kishajón. Az egyik sülysápi Facebook-csoportban is azt írják, hogy a hajóbalesetben sülysápiak is érintettek. Azt, hogy a nyolc személyből hányan sülysápiak, és ha van más településről származó érintett, akkor ő hol él, egyik forrás sem közölte.

A BRFK legutóbb délután hat óra körül posztolt a helikopterrel, motorcsónakkal folyó mentésről képeket, és egy rövid szöveget („Nem adjuk fel! Nem adhatjuk fel!Meg kell találnunk őket! Haza kell vinnünk őket!”). A szombati hajóbalesetben egy szállodahajóval ütközött a motorcsónak. A baleset idején nyolcan voltak a kishajón, közülük egy ember kiúszott a partra, két áldozat holttestét megtalálták a Dunában.

A Blikk azt írja, hogy az egyik áldozat és az egyik, még eltűntként keresett nő testvérek voltak. A lapnak beszélt az Olivér nevű eltűnt férfi főnöke is, aki azt mondta: a motorcsónakon lévők közül többen jó hajósok voltak, ezért el sem tudja képzelni, hogy miért nem vették észre a szállodahajót. A jelek arra utalnak, hogy a motorcsónak teljes sebességgel ütközött a hajónak, a lapnak nyilatkozó férfi szerint „lehet, hogy megpróbáltak átvágni előtte, de már nem sikerült”.

Hétfőn kora este a Magyar Hajózási Országos Szövetség (Mahosz) szóvivőjét, Tóth Zoltánt idézve az MTI is azt írta: a motorcsónak típusából arra lehet következtetni, hogy nagy sebességre volt képes a hobbihajó, a roncsokból ítélve pedig gyaníthatóan nagy sebességgel is ütközött. Arról is beszélt, hogy mivel a hobbihajóknál nem kötelező a menetrögzítő rendszer és általában nem is használják, a szakértőknek valószínűleg a kishajó roncsaiból kell következtetniük arra, miként manőverezett és milyen sebességgel haladt a kishajó.

photo_camera Fotó: BRFK

Amit a tragikus esetről eddig még tudni lehet: szombat éjszaka egy nyolc utast szállító motorcsónak ütközött egy szállodahajóval Verőcénél. Eddig egy túlélőről és két halottról tudni. A többi utas a hatóságok szerint valószínűleg nem élte túl az ütközést, de továbbra is több százan keresik őket a Dunán.

Az RTL szerint a kishajón egy buliból utazott haza egy társaság. Többen nyilatkozták, hogy este tíz után csattanást hallottak, és látták, ahogy az MS Heidelberg szállodahajó felkapcsolja a reflektorokat – de nem állt meg. Szabály szerint a kishajónak minden esetben ki kellett volna kerülnie a nagyobb hajót, mondta a híradónak a Személyhajósok Szövetségének szóvivője. Szerinte a motorcsónak vezetőjének látnia kellett volna a kivilágított nagyobb hajót.

A szállodahajó kapitányát segítségnyújtás elmulasztásával vádolják, kihallgatták és őrizetbe vették. A hajó vasárnap éjszaka továbbindult Komáromtól, és már osztrák vizeken jár.