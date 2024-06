Bellingham megkérte Mourinhót, hadd fotózza le az anyjával

A várható gólok alapján hiába kellett volna 2-0-ra nyernie az első félidőt a Dortmundnak, a Bajnokok Ligájának döntőjét kiszámítható módon mégis a Real Madrid nyerte végül 2-0-ra, de a lefújás után is szórakoztató jelenetek zajlottak a pályán.



Az már a meccs előtt kiderült, hogy a Dortmund szurkolói nem kedvelik a szakkommentátorként jelenlévő José Mourinhót, merthogy jól kifütyülték , ellentétben Jürgen Kloppal:

The Dortmund fans react to seeing Jurgen Klopp and Jose Mourinho on the big screen 😂



June 1, 2024

A meccs után viszont az derült ki, hogy Jude Bellingham anyja annál jobban csípi a portugált. A kisfia ugyanis, miután a mamája nyakába akasztotta az aranyérmét., odaszaladt Mourinhóhoz és megkérte, hadd csináljon egy közös fotót vele és az anyukájával, aki régóta a portugál nagy rajongója:



Jude Bellingham: "I asked José Mourinho for a picture with my mum, she's fancied him for years!".



📸 Jude Bellingham takes the picture…



Jose Mourinho: "Now you come to Fenerbahçe!" 💛💙

June 1, 2024





Eközben a második madridi gólt szerző Vinicius híres rajongójával, Jay-Z-vel szelfizgetett a pálya szélén:

⚽️ Score in the #UCLfinal

🏆 Lift the trophy

📸 Time for a quick selfie with Jay-Z



Vinicius Jr is a superstar 💫
June 1, 2024

Egy ember viszont gyászolt: a klublegenda Marco Reus utolsó dortmundi meccsén vesztette el élete második, egyben utolsó BL-döntőjét:



💔😣 Marco Reus...



2013: lost UCL final to Bayern

2024: lost UCL final to Real Madrid

June 1, 2024

Egy vigasztalhatta: ilyen tábor búcsúztatta:

Borussia Dortmund fans in London.
June 1, 2024