Egyik percről a másikra új milliárdos keletkezett hazánkban, nem csoda, ezeket a számokat nem is lehetett nehéz eltalálni

1 944 759 035 forintot kaszált 1 szerencsés a hatos lottón, derül ki az MTI híréből. Ezeket a számokat sikerült eltalálnia: 6, 18, 24, 33, 39, 43. Az ember azt gondolná első ránézésre, hogy egyáltalán nem is nehezek, másnak mégsem sikerült, azok közül legalábbis senkinek, akik ezen a héten is lottóztak. Akik viszont nem lottóztak, azok magukra vessenek. A lottózók közül 70-en különösen mérgesek lehetnek, hiszen ők csak 1 számot hibáztak el – hogy melyiket, maradjon az ő titkuk –, mégis be kell érniük nyamvadt 222 230 forinttal. A 4 találatos szelvényeket birtoklók 2372-en vannak, az ő szemüket 6560 forinttal szúrják ki, a 3 találatososokról meg jobb nem is beszélni, mind a 34 929-en kapnak összvissz 2740 forintot, slussz, passz.