Mozgósított katonák feleségei tüntettek az orosz védelmi minisztérium előtt

Besorozott orosz katonák feleségeinek és édesanyáinak egy csoportja tüntetetett az orosz védelmi minisztérium épülete előtt Moszkvában hétfőn, írja a Meduza. A tüntetésen gyerekek is voltak, a nők pedig „Kérem, hozzák haza az apámat” és „Itt az ideje, hogy a mozgósítottak hazatérjenek” feliratú táblákat tartottak, utalva azokra a katonákra, akiket 2022 szeptemberében soroztak be a hadseregbe. A tüntetők találkozót követeltek Oroszország nemrég kinevezett védelmi miniszterével, Andrej Belouszovval is, azt mondták, rengeteg kérésük van.

Amikor a rendőrség a helyszínre érkezett, a tüntetők letérdeltek a földre. A demonstrációról készült videofelvételeken hallható, ahogy a nők aggódnak, hogy „rendőrségi furgonokba teszik őket a gyerekekkel együtt”. Hogy a rendőrség előállította-e a tüntetőket, a Meduza cikkéből nem derül ki.