Fico: A sikertelen és frusztrált ellenzék ördögi politikai gyűlöletének hírvivője lőtt rám

Robert Fico szerint az ellenzék aktivistája volt az az ember, aki merényletet követett el ellene – ez az első dolog amit elmond abban a videóban, amit szerdán délután tett ki a Facebook oldalára a lábadozó szlovák miniszterelnök. Ez az első alkalom, hogy kamera elé állt május 15-e óta, amikor Juraj Cintula öt lövést adott le rá. Sokáig a besztercebányai kórházban kezelték, ahol életmentő műtétet is elvégeztek rajta. Mindezért most köszönetet mondott és azt is elárulta, most már a pozsonyi Szent Mihály Kórházban ápolják. Fico azt mondja, ha minden jól megy, június végére vagy július elejére újra munkába tud állni.

„Nem érzek gyűlöletet az iránt az idegen iránt, aki meglőtt engem. Nem teszek jogi lépéseket ellene és nem kérek kártérítést. Megbocsátok neki és hagyom, hogy maga dolgozza fel, mit miért tett.

Ő csak egy hírvivője annak az ördögi politikai gyűlöletnek, amelyet a sikertelen és frusztrált ellenzék alakított ki Szlovákiában mára kezelhetetlen mértékben” – mondta. Fico arra számít, hogy a „kormányellenes média” és a „külföldi finanszírozású civil szervezetek” az ellenzékkel együtt megpróbálják kicsinyíteni a merénylet jelentőségét.

„Arra kérem a kormányellenes médiát, különösen azokat, amelyknek tulajdonosi szerkezetében Soros György is megjelenik, hogy ne induljanak el ezen az úton.” A 14 perces videóban Fico hosszan beszél arról, hogy ő különutas politikát folytat Európában. Ezt az orbáni értelemben véve mondja, meg is említi, hogy mennyi kritikát kap Szlovákia és Magyarország, amiért máshogy gondolkodnak az orosz-ukrán háborúról. Szerinte 2020 és 2023 között, amíg többféle koalíció vezette az országot „kifosztották” a szlovák hadsereg raktárait, hogy Ukrajnának küldjenek fegyvereket és ezzel „jelentősen csökkentették” Szlovákia védelmi képességeit.

A videóban többször többféleképp is az ellenzék felelősségének állítja be a nyitrabányai merényletet, sőt odáig megy, hogy azokat a nagyhatalmakat emlegeti, akik nem hagyják érvényesülni a „kis országok szuverén álláspontját”. Végül azt mondja, úgy hiszi, a szlovák társadalom meg fog nyugodni és reméli, hogy hamarosan találkozhat támogatóival egy békés eseményen.

A szlovák miniszterelnököt május 15-én lőtték le a nyitrabányai kultúrház előtt. Robert Fico a lövések után a földre zuhant, testőrei autóba tették és a városi kórházba szállították, onnan mentőhelikopterrel vitték Besztercebányára. Támadóját Juraj Cintulát azóta előre kitervelt, bosszúból elkövetett gyilkossági kísérlettel gyanúsítják.