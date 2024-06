Szuper góllal tért vissza 36 évesen a veterán Ilicic, ott lehet az Eb-n

Fotó: ISABELLA BONOTTO/Anadolu via AFP

Remek visszatérést mutatott be a világfutball egyik rokonszenves veteránja, a 36 éves szlovén Josip Ilicic, az Atalanta egykori csatára. A topligás olaszországi karrierjét depresszió miatt abbahagyó, de Szlovéniában idén újra jó formába lendülő csatár az 59. percben állt be Örményország elleni otthoni Eb-előkészületi meccsen és négy percre rá már ilyen nagyszerű gólt lőtt:



Ilicic is back with a very Ilicic-type goal 🫶🏼 🇸🇮 pic.twitter.com/msbHc2ao4d