A radikáljobbos FPÖ nyert Ausztriában

Németországhoz hasonlóan Ausztriában is a radikáis jobboldal előretörését hozta az EP-választás, de míg a németeknél az AfD csak a volt NDK tartományaiban tudott az élen végezni, Ausztriában szövetségi szinten is első lett az FPÖ - legalábbis az urnazárás után nyilvánosságra hozott exit poll szerint.

photo_camera Herbert Kickl FPÖ-elnök egy májusi bécsi kampányrendezvényen. Fotó: CHRISTIAN BRUNA/APA-PictureDesk via AFP

Az FPÖ (Szabadságpárt) a szavazás napján végzett felmérések szerint 27 százalékot kapott. A mandátumbecslés szerint ezzel hat képviselőt küldhetnek Strasbourgba - kétszer annyit, mint ahányan eddig ültek a képviselőcsoportjukban. A második-harmadik helyen fej fej mellett, 23-24 százalék körül mérik Karl Nehammer öt éve simán győző Néppártját és a szocieldemokratákat. A Zöldek is visszaesnek (10 százalékra azért esélyesek, rajtuk kívül még liberális NEOS jut még be az Európai Parlamentbe.

A Szabadságpártot a más országokban is érzékelhető jobboldali előretörés is segíti, de a Kurz bukása után permanens politikai kríziskezelésben lévő osztrák Néppárt korrupciós ügyei és a járványkezeléssel szembeni kritikák is sok szavazót átvittek a jobbközép kormánypárttól az FPÖ-höz, annak ellenére is, hogy őket régóta oroszbarátsággal és orosz titosszolgálati befolyásoltsággal vádolják.