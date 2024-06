Oroszország igazságos oldalon állt és áll – mondta Orbán balkáni szövetségese

Oroszország a boszniai Szerb Köztársaság partnere és politikai társa, a boszniai szerbek úgy gondolják, hogy Oroszország most és a múltban is az igazságos oldalon állt és áll – mondta Milorad Dodik, a boszniai Szerb Köztársaság elnöke kedden a Banja Luka-i orosz nagykövetség megnyitóján.

Arról is beszélt, hogy „Vlagyimir Putyin nemcsak nagy vezető, hanem Oroszország nemzeti kincse is. Szereti a saját népét, de a többi embert is (...) ma, ahogyan mindig is, a béke oldalán áll, de az olyan béke oldalán, amely a nemzeti és az állami érdekek megvédését is magába foglalja”.

A boszniai Szerb Köztársaság elnöke az oroszpártiságukra példaként említette, hogy az országrész megakadályozta Bosznia-Hercegovinát az Oroszország elleni szankciók bevezetésében, amit pedig sokan nem voltak képesek megtenni, és a szankciókkal saját maguknak okoztak károkat. Dodik szerint a Nyugat számos problémával küzd, egyike ezeknek az a mentalitás, hogy „aki nincs velünk, az ellenünk van”.

A boszniai Szerb Köztársaság Bosznia-Hercegovina többségében szerbek lakta országrésze, amelynek saját elnöke, kormánya és parlamentje van. Ennek vezetője Milorad Dodik, aki Orbán Viktor második legfontosabb balkáni szövetségese Aleksandar Vučić szerb elnök után. Dodik április elején kitüntette Orbánt – ugyanazt a kitüntetést adta át neki, amit korábban Putyinnak is –, majd szövetségesre talált Magyarországban a srebrenicai szerb népirtásról szóló ENSZ-szavazáson (miután saját parlamentjében határozatot fogadtatott el, hogy az meg sem történt): Magyarország ebben az ügyben is a gyilkosok oldalára áll, és az EU-tagok közül egyedüliként nemmel szavazott arra, hogy július 11-e a genocídium emléknapja legyen.

photo_camera Orbán Viktor és Milorad Dodik

Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Fischer Zoltán/MTI/MTVA