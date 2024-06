Szomorú vasárnap: a Fidesz 575 képviselői helyet veszített az önkormányzatokban

Bár a jogerős végeredményekre néhány helyen a belengetett újraszámlálások miatt még várni kell, az ország nagy részében már megvan a vasárnapi önkormányzati választások végeredménye. A Fidesz-KDNP számára ez sem volt sikertörténet, még ha az a csúfság nem is esett meg velük, ami az EP-választáson, ahol minden idők legrosszabb eredményét érték el százalékosan.

Az idei önkormányzati választáson 20 326 polgármesteri és képviselői helyet lehetett szerezni, a kiosztható mandátumok száma – a népességcsökkenés miatt – ötvenhárommal kevesebb volt, mint 2019-ben. Arányaiban ez észrevehetetlen, 0,3 százalékos változást jelentett.

A Fidesz mint jelölőszervezet 2452 önkormányzati mandátumot szerzett, ami nagyon látványos visszaesés az öt évvel ezelőttihez képest: 575-tel kevesebb pozíciót jelent, mint az akkori 3027 volt. Ráadásul folyamatosan romló tendenciát jelez, hiszen 2014-ben még 3471 mandátumot szereztek a Fidesz-KDNP, illetve önállóan a Fidesz jelöltjei.

A visszaesésben persze szerepe lehetett annak is, hogy egyes helyeken a korábban Fidesz-KDNP-sként indult jelöltek most függetlenként indultak és nyertek. Ilyen volt például Nyergesújfalun Mihelik Magdolna, aki 2010 óta volt fideszes polgármester, de most függetlenként nyert, Gödön Kammerer Zoltán, aki a Fidesz nevét elhagyva lett polgármester vagy a csopaki Ambrus Tibor, aki szintén exfideszes független. (Annak, hogy ez többek, köztük vesztes jelöltek által is alkalmazott megoldás volt, szintén van jelzésértéke.)

A legnagyobb mértékben értelemszerűen a fideszes települési képviselők száma csökkent, majdnem ötszázzal lesznek kevesebben, ez azt jelenti, hogy a korábbinál nagyjából negyedével kevesebb képviselőjük lesz. A fővárosi közgyűlésben az eddiginél hárommal kevesebb fideszes politikus ül majd, ez hasonló nagyságrendű, 23 százalékos visszaesés.

Hatvannéggyel kevesebb polgármestert ad ősztől a kormánypárt, vannak települések, ahol évtizedek után bukott a városvezetőjük, de olyan helyek is ellenzéki kézre kerültek, amik a rendszerváltás óta jobboldali irányítás alatt álltak, mint például Pápa. Sőt a kormánypárti páros által továbbra is uralt, amúgy súlytalan megyei közgyűlésekben is csökkent a képviselőik száma.

Ha azt nézzük, hogy az egyes mandátumfajták hány százalékát nyerte el fideszes, szintén látványos a visszaesés. A polgármestereknek eddig csaknem ötödét adta a nagyobbik kormánypárt, ezután kevesebb mint hatodát fogja. Az összes megszerezhető mandátum nagyjából 3 százalékát bukták el vasárnap, és míg korábban átlagosan minden hetedik hely volt az övék, most már egynyolcaduk sem lesz az önkormányzatokban.



