A lakosságra hivatkozva hetekre kizárták a lakosságot az Orczy-parkból az extrémsportok olimpiai selejtezője miatt

Június végén, 20. és 23. között Budapesten rendezik a bréktáncosok, a freestyle BMX-esek, a gördeszkások és a falmászók közös európai olimpiai selejtezőjét.

Ez számít idén a legnagyobb nemzetközi sporteseménynek Magyarországon.

A selejtezőnek az a koncepciója, hogy mivel ezek jórészt nagyvárosi parkokban, utcákon született sportok, a versenyeket is vigyék közel a lakossághoz.

Nálunk ezt úgy oldották meg, hogy egy hónapra teljesen kitiltották a lakosságot a helyszínnek választott Orczy-parkból, aminek egyes népszerű részei kétszer ennyi ideig lesznek zárva a lakosok elől.

Józsefvárosban, ahol konkrétan ez a legnagyobb és nagyjából az egyetlen, nyáron kikapcsolódásra, játékra és sportolásra használható zöldfelület.

Az összesen 4 napos verseny mobil mászófalának felépítésére és bontására hivatkozva május 18-ától július 14-éig tartják zárva a park egy részét.

„Az olimpiai kvalifikációs sorozat koncepciójának része, hogy egy városi parkban rendezik meg, hogy minél közelebb kerülhessenek a városi sportok a lakossághoz.” Ezt a kommentet a Nemzeti Közszolgálati Egyetem nevű felhasználó írta válaszul egy dühös budapesti internetezőnek. Az egyetem közösségi médiása a jelek szerint nem érezte, milyen abszurd épp ezzel érvelnie.

A felhasználó ugyanis azért volt dühös, mert az NKE azt jelentette be egy facebookos posztban, hogy az összesen 4 napos olimpiai kvalifikációs verseny miatt egész júniusra lezárják az intézményhez tartozó, de nagyrészt közparkként üzemelő Orczy-parkot a lakosság előtt. Sőt: a kert bizonyos részeit, például a népszerű sportparkot 2 hónapra. Futni és a szabad téri gyúróeszközöket használni így már a verseny előtt egy hónappal, május közepe óta sem lehetett, aztán egy hónapra teljes a zárlat a hónap elejétől június 30-áig, egyedül a játszótér és az uszoda használható majdnem mindvégig. De június 15. és 25. között a játszótér sem.

Az NKE közösségi médiása azért is hivatkozhatott a lakosságra, mert a dühös internetező a kommentjében azt vetette fel, hogy a környéken is egy rakás alternatív helyszín jöhetne szóba, nincs messze például a célra nyilvánvalóan alkalmas Nemzeti Atlétikai Központ, ahol a világbajnokságot is rendezték.

Az önmagában tényleg igaz, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság deklarált célja, hogy az újításnak számító városi extrémsport-selejtezősorozat mindkét állomása nagyvárosi parkokban, fesztiválszerű körülmények között menjen le. Az elképzelés az, hogy a nem hagyományos sportágakat ne sima, stadionok lelátóin ülő nézőkként, hanem sportot, zenét, divatot ötvöző, hangsúlyozottan ingyenes utcai fesztivál résztvevőiként élvezhesse az urbánus lakosság. Amely szinte biztosan nem váltana pénzért jegyet egy messzi sportlétestményben rendezett ilyen eseményre. Az első ilyen tornát Sanghajban rendezték, a budapesti az utolsó az olimpia előtt, vagyis itt fog eldőlni, ki jut ki Párizsba a négy sportágban.

Csakhogy nálunk ezt úgy oldották meg, hogy a 4 nap lakosságbevonást a lakosság 1-2 hónapos kizárása árán valósítják meg. A helyszín sem akármilyen zöldfelület. Ahogy a VIII. kerületben lakó olvasónk, Sarolta összefoglalta: