Akár 27 milliárdot is elkölthetett a választás előtt Rogán Antal minisztériuma

A Rogán Antal vezette Miniszterelnöki Kabinetiroda által februárban és áprilisban a kif.gov.hu oldalon publikált szerződéslisták alapján a minisztérium hatalmas összegeket utalt ki a választások előtti hónapokban – írta meg a Magyar Hang.

photo_camera Rogán Antal a 444-nek adott interjún a Karmelitában 2024. június 13-án. Fotó: Kristóf Balázs/444

Decemberben a kabinetiroda két keretszerződésnek hála egy hónap alatt 7,4 milliárd forintot költhetett az „Európa jövőjét érintő nemzetközi és hazai színtéren történő kormányzati kommunikációval kapcsolatos feladatok ellátására”, vagyis a háborús reklámhadjáratra, amiben a teljes, akkor ismert ellenzéket háborúpártizták. Az idei évre egyelőre két dokumentum vonatkozik, ezek szerint Rogánék idén akár bruttó 20 milliárd forint értékben is kampányolhattak Európa jövőjéről, de persze lehetnek azóta kötött újabb szerződések is a témában. A tendereket mindig Balásy Gyula cégei (New Land Media és Lounge Design) vitték el, de Balásy cégei rendezvényt is szerveznek, stratégiai kommunikációs feladatokat is ellátnak, és honlapot is terveznek a Rogán-tárcának, és összesen már 30 milliárd forint felé nőtt a munkadíjuk.

Óriási kormányzati támogatást kapott a Batthyány Lajos Alapítvány is (BLA): a Fidesszel mindenben egyetértő magánalapítvány januárban és márciusban összesen bruttó 14,54 milliárd forintos, vissza nem térítendő támogatást kapott a Miniszterelnöki Kabinetirodától. A BLA a kormánypárti kutatóközpontok és think tankok fő szponzora, például a Jogállam és Igazság Nonproft Kft.-é, ami a kormánypárti Alapjogokért Központ háttérintézménye. A kormány tehát közpénzmilliárdokat utal egy alapítványnak, ami a pénzt már magánadományként terítheti a Fidesz narratíváját felerősítő „NGO”-k között – írja a lap.

Csütörtökön erről a kampánymódszerről is kérdeztük Rogán Antalt, aki hosszú idő után először adott interjút: