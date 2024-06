Orbán: Nincs szükségem bocsánatkérésre, nem ilyen csávó vagyok

A brüsszeli EU-csúcs szünetében néhány újságírói kérdésre válaszolt Orbán Viktor, az erről készült rövid videót az X-en is megosztotta a Politico munkatársa.

Orbánt többek között arról kérdezték, hogy bocsánatot kért-e tőle Mark Rutte holland miniszterelnök, akivel Orbán külön is találkozott hétfőn. Erre azt feleli:

„Miért? Hogy megszületett? (...) Senkitől nincs szükségem bocsánatkérésre, nem ilyen csávó vagyok”.

Rutte a NATO egyik főtitkárjelöltje, aki hírek szerint garanciát vállalt Orbánnál, hogy Magyarország kimaradhat az Ukrajnát támogató NATO-tevékenységekből. Orbán célzott erre a magyar igényre, azt mondta, hogy a Rutte támogatása attól függ, tőle is megkapja-e azokat a garanciákat, mint Jens Stoltenbergtől Budapesten.

Kérdezték Meloniról és a formálódó radikális jobbos szövetségről is, amire azt mondta, hogy az olaszokat mindig is szerette és szereti. A jobboldali EP-koalíciót viszont nehéz ügynek tartja, mondván, az Európai Néppárt a szocialistákkal és liberálisokkal állapodott meg. (via Hvg.hu)