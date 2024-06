Négy napon belül harmadszor drágul az üzemanyag, kilőttek az árak a választások óta

Hétfő és kedd után csütörtökön is drágulnak az üzemanyagok, írja a Holtankoljak.hu. A nagykereskedelmi árak alapján arra számítanak, hogy holnaptól a 95-ös benzin literenként 602 forintba kerül majd, míg a gázolaj literje 620 forintra drágul.

A választás óta lényegében kilőttek az árak a benzinkutakon. A kormány hatósági árszabályozást kilátásba helyezve elérte, hogy az ásványolaj-forgalmazók „önként” jelentős árcsökkentést hajtsanak végre április közepétől június 9-ig, azóta viszont egymást követik az áremelések.

A benzin átlagára május végén esett be 600 forint alá, a választás előtt pénteken még az 590 forintra csökkentését jelentették be, az azóta eltelt tíz napon négy lépésben 602 forintra, azaz 12 forinttal drágult. Ez nagyjából 2 százalékos emelést jelent, ami kiugróan magas (a teljes fogyasztói árindex havi értéke volt az inflációs válság közepén 2 százalék körül), de még így is jócskán elmarad a dízelétől.

A gázolaj ugyanis 24 forinttal drágult a lényegében idei mélypontját jelentő 590 forintos szintről (január első napjaiban volt ennél is olcsóbb a dízel). Ez 4,1 százalékos emelkedést jelent mindössze tíz nap alatt. Ilyen rövid időn belül ilyen intenzív áremelkedésre idén csak a januári jövedékiadó-emeléskor volt példa, bár közel hasonló mértékben lőttek ki február közepén is a dízelárak.