One Veszprém néven akar BL-t nyerni a kirakatcsapat, a 4iG az új kézis főszponzor a Telekom után

2+1 éves szponzori megállapodást írt alá a Veszprém kézilabdacsapata a 4iG Csoporttal, a Jászai Gellért vezette NER-es magyar telekommunikációs multi a Veszprém felnőtt és utánpótlás csapatait is támogatja a következő szezontól.

Az ő telefonos márkájuk, a Vodafone-utód ONE lesz a Veszprém névadó főszponzora is: a 2024/25-ös idény második felétől a Veszprémi Kézilabda Klub, ONE Veszprém néven folytatja. A tervek szerint a ONE márka a Veszprém Aréna elnevezésében és arculatában is megjelenik majd - írja közleményében a veszprémi klub.

Kedden jelentették be, hogy a klubot 1997 óta támogató Magyar Telekom, az eddigi névadó főszponzor lelép, azóta mentek a találgatások, hogy melyik NER-közeli cégóriás fogja váltani őket a minden évben a BL-elsőséget - eddig hiába - megcélzó klubnál.



„Hálásak vagyunk, hogy a cégcsoport hosszú távon főtámogatói szerepet vállal klubunk életében és szerepvállalásával hozzájárul a veszprémi kézilabda megújulásához, reményeink szerint pedig a hazai mellett a nemzetközi sikerek eléréséhez is. Köszönjük a bizalmat a cég vezetőinek. Hiszünk benne, hogy ezt a pályán elért eredményeinkkel mind a hazai, mind pedig nemzetközi színtéren meg tudjuk szolgálni” – mondta Dr. Bartha Csaba, a Veszprém Handball Team Zrt. vezérigazgatója.

A Veszprém egy füst alatt azt is bejelentette, hogy több hónapos előkészítés után hosszú távú szerződést kötött az edzőként háromszoros BL-győztes spanyol edzővel, az eddig Bukarestben dolgozó Xavier Pascual Fuertes-szel.