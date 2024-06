Egy amerikai államban kötelező lesz kifüggeszteni a Tízparancsolatot minden tanterembe

Louisiana állam jogalkotói előírták, hogy 2025 elejére a Tízparancsolatot minden állami iskolai osztályteremben ki kell függeszteni poszterméretben, „nagy, könnyen olvasható betűtípussal”, az előírás az óvodától az államilag finanszírozott egyetemekig minden intézményre kiterjed. „Ha tiszteletben akarjuk tartani a jogállamiságot, akkor az eredeti törvényhozótól kell kiindulnunk, aki Mózes volt, aki Istentől kapta a parancsolatokat” – indokolta a döntést a jogszabályt aláíró Jeff Landry republikánus kormányzó.

A plakátokhoz négy bekezdésnyi „kontextusnyilatkozat” is társul, amely leírja, hogy a Tízparancsolat közel három évszázadon át az amerikai közoktatás kiemelkedő része volt. A feladatra nem használnak fel állami forrásokat, a plakátokat adományokból fizetnék, írja az AP.

A törvény emellett „engedélyezi”, de nem írja elő más dokumentumok kihelyezését közoktatási intézményekben. Csak erre a listára került egyebek mellett a Függetlenségi Nyilatkozat is.

A törvény megakadályozza, hogy a diákok egyenlő oktatásban részesüljenek, és megakadályozza, hogy a különböző hitű gyerekek biztonságban érezzék magukat az iskolában - közölte szerda délután közös nyilatkozatában az Amerikai Polgárjogi Unió, valamint az Americans United for Separation of Church and State és a Freedom from Religion Foundation szervezetek közös nyilatkozata.

„Még azok között is, akik hisznek a Tízparancsolat valamelyik változatában, a konkrét szöveg, amelyhez ragaszkodnak, vallási felekezetenként vagy hagyományonként eltérő lehet. A kormánynak nem kellene állást foglalnia ebben a teológiai vitában” – fogalmaztak.

Más államokban, többek között Texasban, Oklahomában és Utahban is hasonló törvényjavaslatokat terjesztettek elő, amelyek előírják a Tízparancsolat kihelyezését az osztálytermekben. Mivel azonban az ilyen intézkedések alkotmányossága miatt jogi csaták fenyegetnek, Louisiana államon kívül egyetlen államban sem sikerült törvénybe iktatni a törvényjavaslatokat.

A Tízparancsolat tantermekben való elhelyezésével kapcsolatos jogi csatározások nem új keletűek. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága 1980-ban úgy döntött, hogy egy hasonló Kentucky állambeli törvény alkotmányellenes, és sérti az amerikai alkotmány úgynevezett létesítési záradékát.