„Völner Pál idegesebb, távolságtartóbb” – az ügyészek nem tudták kizárni, hogy valaki figyelmeztette a volt államtitkárt

Az ügyészség megszüntette a Magyar Péter-féle hangfelvétel miatt elrendelt nyomozást, az erről szóló csaknem ötvenoldalas határozatot csütörtökön közzé is tették a vádhatóság honlapján (a nyomozás lezárásáról szóló sajtótájékoztatót itt követtük, Magyar Péter tájékoztató közben posztolt reakciójáról itt írtunk). Az eljárás egyik legérdekesebb része, hogy tanúként kihallgatták Rogán Antalt is, aki sokáig leginkább azért volt ismert név az ügyben, mert a lehallgatott telefonbeszélgetésekben legendássá vált „Tóni, Barbara, Ádám” részében rá is hivatkoztak.

A most publikált ügyészségi határozatban több részletet ismertetnek Rogán tanúvallomásából, illetve a dokumentum jelentős terjedelemben foglalkozik egy 2021. november 2-ai esettel, amikor a miniszter előbb telefonon beszélt Völnerrel, majd az akkor még Varga Judit igazságügyi miniszter államtitkáraként dolgozó Völner az esti órákban járt is a Karmelitában. Ami azért érdekes, mert vele szemben másnap rendelték el a rejtett figyelést.

És azért is, mert Magyar Péter korábban többször beszélt arról – ez volt a nyomozás által vizsgált állításai egyike is –, hogy Völner Pált menet közben figyelmeztették a folyamatban lévő eljárásról.

A közzétett határozatban több tanúvallomás is foglalkozik a témával. A dokumentumban „Ügyész 1. osztályvezető ügyész”-ként emlegetett tanú azt mondja vallomásában: „volt olyan verziónk a nyomozás kezdeti szakaszában, hogy dr. Völner Pált valaki tájékoztatta arról, hogy szakítsa meg a kapcsolatát dr. Schadl Györggyel, erre utaltak az ügyben beszerzett adatok, azonban ezzel kapcsolatosan nem keletkezett olyan adat, mely alapján azt tényállásszerűen meg lehetett volna állapítani”.

Az Ügyész 2.-ként említett tanú ugyanerről ezt mondja: „Készültünk tehát a szerdai [november 3-ai] elfogásra, amikor is a leplezett eszköz alkalmazása során a feldolgozást végző NVSZ-es munkatárs arról tájékoztatott minket, hogy azt észlelte Völner Pál kommunikációja kapcsán, hogy az kimértebb és távolságtartóbb lett Schadl Györggyel.” Később azt is mondja: „Nem zárható ki, ahogy az sem, hogy bárki más 2021. október 29. napja és 2023. november 03. napjának 5:44 órájáig figyelmeztette őt”. A vallomásában szerepel az is, hogy:

„Feldolgozó egyébként is azt mondta, hogy ebben az időszakban azt tapasztalta Völner Pál másokkal történt beszélgetései alapján, hogy Völner Pál idegesebb, mint általában. Ezen körülmények alapján merült fel az, hogy nem zárható ki, hogy Völner Pál attól tart, hogy a korrupciós bűncselekményei a hatóság tudomására jutottak, akár úgy, hogy őt ezzel kapcsolatban figyelmeztették.”

Amit ezekről a napokról tudni lehet:

Október 29.: Völner és Schadl telefonon megbeszéli, hogy november 3-án délután találkoznak. Völner Pálnak aznap az Országos Bírói Tanács ülésén kell részt vennie, a programja a tervek szerint 17 óráig tart, a találkozót ez utánra tervezik.

November 2., 18:14: Völner Pál telefonhívást kap dr. Senyei Györgytől, az Országos Bírósági Hivatal elnökétől, 169 másodpercet beszélnek.

November 2., 18:25: Völner Pál telefonhívást kap Rogán Antaltól, 30 másodpercet beszélnek.

November 2., valamikor este: Völner Pál bent járt a Karmelitában.

November 3., 9:00: A Központi Nyomozó Főügyészség rejtett figyelést rendel el Völner Pállal és Schadl Györggyel szemben, ennek végrehajtásába bevonta a Nemzeti Védelmi Szolgálatot és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálatot is.

November 3., 15:10: Völner Pál idő előtt távozik az OBT üléséről. „A következő napirendi pont az ő tárcáját is érintette, de azt nem várta meg.”

November 3., 16:43: Völner Pál SMS-t kap Schadl Györgytől „Szia! Látod már a végét?” szöveggel. Az ügyészségi dokumentum szerint „dr. Völner Pál az SMS-re nem válaszolt, amely szokatlan volt a közöttük lévő kapcsolatban”.

szöveggel. Az ügyészségi dokumentum szerint „dr. Völner Pál az SMS-re nem válaszolt, amely szokatlan volt a közöttük lévő kapcsolatban”. November 3., 17:28: Völner hazaérkezik, nem keresi Schadlt.

November 3., 17:44: Schadl felhívja Völnert, aki úgy veszi fel, hogy ne legyen jele annak, hogy aznap találkozni akartak (így kezd: „Szervusz! Akkor holnap találkozunk az értekez... vagy megbeszélésen, jó?”)

A vádhatóság szerint bizonyíték nincs arra, hogy Völnert figyelmeztették volna, de az eseményeket időrendbe állítva feltűnő, hogy november 2. után változik meg Völner viselkedése. Ezért is érdekes, hogy mit mond erről az esetről a tanúvallomásában Rogán Antal. A nyilvánosan közzétett határozatban szereplő részlet szerint így emlékezett vissza arra a napra:

„(…) nekem nem volt tudomásom arról, hogy Völner Pállal szemben bármilyen eljárás vagy megfigyelés folyamatban van, ezért őt ilyenről értelemszerűen nem is tájékoztathattam, nem is figyelmeztethettem. Nincs arról tudomásom, hogy egyébként bárki más figyelmeztette volna őt.”

Azt mondta, hogy „(…) amikor ő még államtitkár volt, akkor viszont rendszeresen, heti gyakorisággal személyesen is találkoztunk, és amikor indokolt volt, akkor telefonon is tartottuk a kapcsolatot. Ennek oka, hogy a miniszterhelyetteseket hetente egyszer egy összevont értekezleten meghallgattam, megbeszéltük a következő hét feladatait. Ezekre az összevont értekezletekre 2018–2022 időszakban szerdánként került sor. Ilyenkor először volt egy egy-másfél órás összevont értekezlet, majd később még ugyanezen a napon előfordult, hogy visszahívtam egy-egy miniszterhelyettest (...) másik eset, amiért ezeken a szerdai napokon miniszterhelyettest külön is behívtam a hivatalomba, az akkor fordult elő, ha a miniszterhelyettes nem jelent meg a reggeli összevont értekezleten.”

Völner azért járhatott bent nála szerda helyett kedd este, mert köztudott volt, hogy az államtitkárnak másnap egész napos elfoglaltsága van az OBT ülésén. Rogán nem emlékezett a konkrét esetre:

„Ahogy mondtam, konkrétan a találkozó tényére sem emlékszem, így arra sem, hogy miről beszéltünk, vagy miről nem. Ha jól értem, akkor ez a nap Schadl György elfogását megelőzően volt, mivel ekkoriban még a büntetőeljárásról tudomásom nem volt, így kizártnak tartom egyébként, hogy erről beszéltem volna dr. Völner Pállal.”

Arra az ügyészi kérdésre, miszerint elképzelhető-e, hogy egy miniszterhelyettest vagy akár dr. Völner Pált az esti órákban hívta vissza a Karmelita kolostorba, azt mondta: „Igen, lehetséges. Ahogy mondtam, a kormányüléseket követően ha a miniszterhelyettesnek az ülés alapján valami feladata volt, akkor mindig visszahívtam.”

Rogán vallomását alátámasztotta Gulyás Gergely is, akit tanúként szintén kihallgattak. „Mivel a miniszterelnök akaratának közvetítője a legtöbbször a tárcák felé vagy Rogán Antal, vagy én vagyok, így előfordul, hogy miniszterhelyettessel még későn is kell beszélnünk. Hozzáteszem, hogy a munkaidő is gyakran kitolódik, akár este 19-20:00 óráig” – mondta az ügyészségi dokumentum szerint.

A Völnert a Karmelitába berendelő rövid telefonhívásról Ügyész 2. azt mondta: „Ez egy egymondatos közlés volt. Nem hangzott el az, hogy miért és kihez kell Völner Pálnak mennie, vagy hogy kit keressen. Völner Pál sem kérdezősködött, a hangvétel is teljesen átlagos volt. Itt kell megjegyezni azt is, hogy Völner Pál lehallgatása ekkor még csak egy hónapja zajlott, így igazából nem tudtuk biztosra, hogy ebben van-e bármi szokatlan vagy nincs.

Majd hozzátette, hogy mivel az utasítást Völner mindenféle kérdezősködés nélkül ezt elfogadta, „számomra arra utalt, hogy ebben nem volt semmi különös”. Egyébként is szerinte „ha valaki figyelmeztetni akarja a célszemélyt a büntetőeljárásról, vagy éppen a lehallgatásról, akkor azt nem telefonon fogja kezdeményezni, tartva a lehallgatástól”.