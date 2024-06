Magyar Péter az ügyészségi sajtótájékoztatóról: részben hazugság, részben szándékos félreértelmezés

„Egészen szürreális sajtótájékoztató” – írja Magyar Péter az ügyészség folyamatban lévő sajtótájékoztatójára. A Nyomozó Ügyészség a Rogán-Völner-Schadl ügyben, a Magyar által benyújtott hangfelvétel után indult nyomozásról ad tájékoztatást, az erről szóló cikkünk itt követhető.

„Mintha az 1950-es években lennénk. Az ügyészek izzadságszagúan próbálják megmagyarázni, hogy a volt igazságügyi miniszter által a hangfelvételen elmondottak ellenére semmilyen bűncselekmény nem történt” – írja Magyar, aki szerint „ami eddig a sajtótájékoztatón elhangzott, az részben hazugság, részben szándékos félreértelmezése a hangfelvételen elhangzottaknak”.

Azt írja, hogy a sajtótájékoztatót követően részletesen cáfolni fogja az ügyészség állításait. „Illetve mindenkinek megígérem, hogy amint nem Polt Péternek fogják hívni a legfőbb ügyészt, a vádhatóság le fogja porolni ezt az ügyet és a most ismertetett nyomozásban elkövetett szándékos szabálytalanságokat is ki fogja vizsgálni” – fejezi be a posztját.