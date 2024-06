Varga Judit „pletykákat osztott meg a férjével” Magyar Péter hangfelvételén az ügyészség szerint, megszüntették a nyomozást

Csütörtökön sajtótájékoztatót tartott az ügyészség a Magyar Péter által a vádhatóságnak átadott hangfelvétel ügyében. A tájékoztatón Kovács Katalin szóvivő és Fürcht Pál főügyész bejelentették (és erről az ügyészség sajtóközleményt is kiadott), hogy

„átfogó, alapos, minden részletre kiterjedő vizsgálat után a Fővárosi Nyomozó Ügyészség megszüntette a volt igazságügyi miniszter magánbeszélgetését tartalmazó hangfelvétellel kapcsolatos nyomozást”.

Rogánt is meghallgatták

Az eljárás két Facebook-bejegyzés nyomán született. Az ügyészség feljelentés alapján indított vizsgálatot – mondta Fürcht Pál főügyész.

Az ügyészség szerint 9 tanút hallgattak meg, széles körű nyomozást folytattak, amiben 17 ezer oldalnyi irat született. Az ügyben Gulyás Gergelyt és Rogán Antalt is meghallgatták. Az első tanúvallomást Magyar Péter tette, akinek három állítása volt:

Schadl György Rogán Antal embere volt;

Rogán emberei manipulálták az eljárás ügyiratait;

2021 tavaszán értesítették Völner Pált a kormány egy tagjai, hogy titkos megfigyelés zajlik, legyen óvatos.

Az első pont nem bűncselekmény, ebben nyomozás nem volt folytatható, de egyébként sem volt feltárható kapcsolat Rogán Antal és Schadl György között, közölte az ügyészség.

Az ügyiratok feltételezett manipulációja: azokat senki nem manipulálta. „Az ügyészég által megállapított tények szerint Varga Judit pletykákat osztott meg a férjével”, a Magyar által elmondottakat ráhagyta. Sem a Dettiként és Daniként megjelölt személyek, sem Rogán Antal nem járt az ügyészség épületében. A ügyészség közleménye szerint „annak kiderítése nem a nyomozás feladata”, hogy Varga miért mondott el pletykákat a férjének, miért ilyen módon adta elő azokat, hogy megfelel-e a valóságnak az, hogy volt férje presszionálta őt, hogy ilyeneket mondjon.

A Magyar és Varga közötti beszélgetésben olyan tárgyi tévedések vannak, amik kizárják, hogy hivatalos dokumentumokból szereztek volna információkat. A nyomozati anyagból csak az nem képezte a vádirat alapját, amelyet más nyomozások során használtak fel, vagy nem volt alkalmasak bűncselekmények bizonyítására. Ilyen adatról egyébként Magyar Péter sem tudott, mondta az ügyészségi szóvivő.

Fürcht Pál azt mondta, hogy amikor az ügyészséget ilyen súlyosan érintő kijelentéssel találkoznak, kutya kötelességük nagyon alapos vizsgálatot lefolytatni. A hangfelvétel egy „akkor még házaspár” magánbeszélgetésének egy kiragadott részlete. A beszélgetés Magyar szerint 2023 januárjában történt, ezt Varga megerősítette, mondván: akkor történhetett, amikor még házastársak voltak, de elhatározták, hogy elválnak.

Varga azt mondta, a férje nagyon érdeklődött a közélet iránt, folyton próbált pletykákat visszamondatni vele. Fürcht a beszélgetés "kicsit szürreális voltára" akart rávilágítani azzal, hogy egy olyan szövegrészletet idézett, amiben Magyar jelen időben beszél ügyészségi iratokról, miközben 2022 novemberétől már nem az ügyészségen voltak az iratok, hanem a Fővárosi Törvényszéken.

Se Tóni, se Ádám, se Fletó vagy Viki



Egyikük sem Rogán Antal irányítása alatt dolgozott, hanem Varga beosztottjai voltak. Egyikük sem járt az ügyészségen, ahogy Rogán Antal sem – állította a szóvivő. A hangfelvételen elhangzottakkal szemben Kovács szerint nem töröltek ki semmit a nyomozati anyagból.

Varga Judit a felvételen azt mondja, Rogánék látták a nyomozati anyagot, de „nincs benne semmi rossz”. A hangfelvételen emlegetett Detti keresztnevű személy ráadásul Rogán Antal embere, mert az igazságügyi minisztériumban dolgozott. De Detti sem húzatta ki magát, „ott van a neve a fővárosi törvényszéken”.

A vádhatóság Fürcht szerint egyetlen olyan bizonyítékot tartalmazó iratot sem talált, amelyet manipuláltak volna, amelyből kihúztak volna. Ezután a lehallgatással kapcsolatos részletes szabályokat ismertette, például azt, hogy a lehallgatáson szerzett információkból mi hogyan használható.

Arról is beszélt az „Ádám, Barbara és Tóni” rész kapcsán, hogy az ügyészség „nem félt” Rogán Antal nevétől, vizsgálták azt, hogy bármilyen közbeszerzési vagy koncessziós eljárás van-e, volt-e, ami a vállalkozó nevére volt szabva. Ilyet a vádhatóság nem talált, ahogy a sajtó sem. Senki nem gondolhatja, hogy az ügyészség olyan hülye lenne, hogy az „Ádám, Barbi, Tóni” részt kiadta volna a védőknek és a gyanúsítottaknak is úgy, hogy nem járnak utána.

Az ügyészségnek nem az a célja, hogy lejárasson embereket, lehet az „Ádám, Barbi, Tóni”, de „lehet akár Fletó, Viki, Palika is”, az pláne nem cél, hogy olyan embereket járasson le, akikre bizonyíték nincs. Ráadásul a lehallgatásban, és általában a nyomozásban nagyon sok adat van, amit csak célhoz kötötten lehet felhasználni.

Az ügyészség által vizsgált harmadik állítás, hogy Völner Pált bárki figyelmeztette volna a lehallgatásokról, a hatósági eljárásokról. Kovács Katalin azt mondta, ez lehetetlen, hiszen kezdetben Völner neve fel sem merült, és például az ügyészségről azért nem is érkezhetett ilyen figyelmeztetés, mert az ügyben kezdetben nem az ügyészség nyomozott, hanem a Nemzeti Védelmi Szolgálat. 2021 tavaszán Völner Pál neve említés szintjén sem jelent meg, ezért képtelenség, hogy ekkor bárki figyelmeztethette volna. Csak 2021. szeptember 20-án rendelték el ellene a nyomozást. Völner viselkedése nem változott meg, sem ő, sem Schadl nem semmisítettek meg bizonyítékot.

Rogán furán időzített hívása



A völneres ügyben két nagyon érdekes telefonhívásról külön is beszélt az ügyészség.

Rogán Antal 2021. november 2-án 18.25-kor hívta fel telefonon Völner Pált, ekkor 30 másodpercet beszéltek, és aznap este Völner járt is a Karmelitában, a Miniszterelnöki Kabinetirodán. Rogán előtt tíz perccel Senyei György, az Országos Bírói Hivatal elnöke is hívta Völnert, ez a beszélgetés három percig tartott. Másnap, november 3-án a Központi Nyomozó Főügyészség rejtett figyelést rendelt el. Az ügyészség szerint ezt 2-án még se Rogán, se Senyei nem tudhatta.

Rogán és Gulyás Gergely azt vallotta, hogy nem volt szokatlan az olyan eset, hogy egy államtitkár az esti órában menjen fel a Karmelitába. Az államtitkároknak ilyenkor is szoktak feladatokat kiadni.

Később egy újságírói kérdésre válaszolva azt mondta Fürcht Pál, hogy bár Rogán nem emlékezett a pontos időpontokra, de azt mondta, szerdánként tartott értekezletet a miniszterhelyetteseknek, ám ha aznap nem értek rá, akkor előző nap bekérette őket a hivatalába. Konkrétan nem emlékezett az ügyre, de az volt a gyakorlat, hogy előtte vagy utána beszélt vele, mondta Fürcht.

Az ügyészség a lelepleződés lehetőségét azért is vizsgálta, mert november 5-én Schadl György Dubajba akart utazni. Azonban megállapították, hogy a Dubajba szóló jegyeket már októberben megvette, és nemcsak oda, hanem a visszaútra is. Szerintük az is a szökés gyanúja ellen szól, hogy Schadlnál a vártnál több bizonyítékot találtak.

Nem tudják kizárni, hogy valaki figyelmeztette Völnert



A 444 kérdésére, hogy Varga Judit tanúvallomásában mivel magyarázta azt, hogy a hangfelvételen azt mondta, már 2021 tavaszán figyelmeztette valaki Völner Pált, Fürcht szerint Varga azt mondta, pletykákat mondott vissza volt férjének.

Azt ugyanakkor Fürcht elismerte a kérdésünkre: nem tudják kizárni, hogy Völnert valaki figyelmeztette, túl szoros a kapcsolata Schadl Györggyel. Ezt azonban nem tudták alátámasztani, mert sem Magyarnak, sem Vargának, sem másnak nem volt erről információja. Fürcht Pál szerint az egyébként sem bűncselekmény, ha valaki azért figyelmezteti Völnert, hogy ő elkerüljön egy esetleges büntetőeljárást.

Válasz Magyarnak



„Mutassanak egyetlen olyan esetet 1950-ből, ahol a sajtó munkatársai bármit kérdezhetnek a főügyésztől”

– Fürcht Pál ennyit reagált Magyar Péter posztjára, amiben szürreálisnak és részben hazugnak nevezte a vádhatóság eljárását, és azt írta, hogy ez az ötvenes évekre emlékezteti.

Mire gondolt Varga Judit, amikor Polt Péterről beszélt?



Mit érthetett Varga Judit azon, amikor azt mondta, hogy Polt Péter nem ura a helyzetnek? – kérdezte egy újságíró. „Nem tudom, mire gondoltam akkor, amikor azt mondtam, hogy dr. Polt Péter nem ura a helyzetnek” – idézte Varga Judit ezzel kapcsolatos tanúvallomását Fürcht Pál. Varga azt is mondta: nem értette, hogyan juthattak ki nyomozati anyagok a sajtónak, de nem tudja, hogy miért mondta ezt Magyar Péternek. Fürcht megjegyezte: Polt Pétert nemrég megválasztották az európai ügyészi hálózat elnökének, „ez egy szakmai vélemény”.

A Népszava kérdésére Fürcht azt mondta: Rogán szerint ő soha nem beszélt azzal a vállalkozóval, aki Schadlnak azt mondta, Tónival, Ádámmal és Barbarával egyeztetett. A férfi fényképét látva is azt állította, hogy soha nem találkozott vele, viszont kabinetfőnöke, Nagy Ádám akár találkozhatott is vele.

A Hvg kérdésére azt mondta Fürcht, ő sokat gondolkodott azon, hogyan lehetne meghekkelni a rendszert. De szinte az egész nyomozás idején volt egy bírói kontroll. Ha ide bejött volna bárki, nagyjából 17 ezer oldalt kellett volna átolvasni, és úgy kihúzni belőle részeket, hogy ne vegye észre senki – sorolta, hogy szerinte miért nem lehet meghekkelni a rendszert. Ráadásul a beléptetésnél is kiderült volna, ha valaki illetéktelenül belép az ügyészség épületébe.