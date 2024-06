„Lehet még egy picikét itt teszetoszáskodni” – az őszödi beszédből idézett Gyurcsánynak a DK alapító tagja

A baloldalt lényegében megsemmisítő júniusi 9-i választás után – a DK, az MSZP és a Párbeszéd hárompárti listája 8 százalékot kapott, amivel egy parlamenti választáson el se érték volna a bejutáshoz szükséges küszöböt – az MSZP két társelnöke már lemondott, de a DK-elnök Gyurcsány Ferenc még csak a kérdésfeltevésig jutott el, hogy lemondjon-e (illetve egy, az elnökségi ülést követő talányos Facebook-posztig: „most is hosszú, kétnapos üléssel fejezi be az elnökség a tavaszi politikai évadot. Még az is lehet, hogy most nem befejezzük”).

Előbbi kérdésére, hogy lemondjon-e, egyértelmű a válasz egy DK-alapító szerint. Leel-Őssy Gábor abban a városban politizál – 2022-ben parlamenti képviselőjelölt, korábban polgármesterjelölt volt –, ahol a párt létrejött, és ahol az idei választáson csúfosan megsemmisült, miután a csaknem 24 ezer szavazótól nem sikerült 216 ajánlást összeszednie a párt hivatalos, de nem helyben kiválasztott jelöltjeinek. Ő bő egy héten belül már másodjára üzen Gyurcsánynak, és már legutóbb is azt ajánlotta neki, írjon inkább könyvet a magyar baloldalról, de most még egyértelműbben fogalmaz: Gyurcsányt, akinek az őszödi beszédből is idéz, egy hosszabb Napóleon-párhuzam végén Szent Ilona szigetére küldené.

„Az eredmény ismert. Teljes és totális vereség. Nem pusztán egy elveszített ütközet, de egy korszak végleges lezárulta is. Nem volt és nincs visszaút”

– mondja heves waterloozások közepette. Leel-Őssy szerint az őszödi beszédben Gyurcsány azért mondta azt, hogy „Lehet még egy picikét itt teszetoszáskodni, de nem sokat. Gyorsan eljött az igazság pillanata”, mert fel akarta rázni és rá akarta döbbenteni a pártját az addigi út járhatatlanságára. Szerinte a baloldal, de legalábbis a DK most ugyanitt tart:

„Gyurcsány Ferencnek (még) van választása. Támogatói körében, a róla alkotott képet (még) meg tudja őrizni, ha kellő bölcsességgel belátja: nincs tovább. Persze, lehet még egy picikét itt teszetoszáskodni, de nem sokat”.

És ha Gyurcsánynak nem is Szent Ilonára, de vissza kellene vonulnia. Mert Leel-Őssy szerint például Kötcse, az nem Szent Ilona, „ nem is száműzetés. Jó hely. Szép a ház, szép a kert, zseniális a nyári konyha, gyönyörű a kilátás”. Ő már csak tudja, volt ott, amikor még elhitte, hogy Elba szigete után van visszaút.

Hittem neki. Hittem benne. Azt hiszem, ő is őszintén hitte. Tévedtünk. Tévedtem. Én mindkettőben. Belátom. De legalább megpróbáltuk!

– zárja a magyar próza legnagyobbjait idézően alkotó Gyurcsány egyes stílusjegyeit magában hordozó posztját.