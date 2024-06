Tavasszal még kimaradt Rossi keretéből, most lehet, hogy Eb-nyolcaddöntőbe lőtt minket

Ez a tavasz nem Csoboth Kevinről szólt. A kiesés elől menekülő Újpest futballistája jó néhány meccsre kikerült a kezdőcsapatból, sőt, a válogatottból is. Vasárnap meg a 100. percben lőtt góljával eldöntötte a Skócia elleni mérkőzést, és remélhetőleg belőtte a válogatottat a nyolcaddöntőbe. (Ez majd később dől el, hogy benne leszünk-e a hat csoport négy legjobb csoportharmadikjában.)

A skótok elleni meccs után Csoboth szóba hozott egy Mezőkövesd elleni meccset: „Ugye még anno a Mezőkövesd ellen volt egy pillanatom, még az Újpesten és akkor Dominikék azt kérdezték, hogy »miért sírsz?« Akkor nehéz hónapokon voltam akkor túl, most viszont azt mondták nekem: »nyugodtan sírjál!«”

A Mezőkövesd elleni idén tavaszi kiesési rangadón Csoboth a 62. percben állt be 1-0-ás mezőkövesdi vezetésnél, majd a 85. percben gólpasszt adott, a 86. percben pedig megszerezte a vezetést is az Újpestnek. A meccs végül döntetlen lett, mert a 93. percben Karnickij egyenlített. Csoboth ekkor már tudta, hogy a válogatott törökök és koszovóiak elleni meccsén nincs a válogatott keretben. Mélyre került, de tudta: csak magát okolhatja, hiszen nem fért be egy kiesés ellen küzdő NB I.-es csapatba, miközben évekkel korábban a Benfica A csapata sem tűnt elérhetetlennek. Ki tudja, talán ez a dac is kellett ahhoz, hogy visszaverekedje magát az Újpest kezdőcsapatába.

A Mezőkövesd elleni meccs fordulópont volt. Hamarosan visszakerült a kezdőcsapatba, az utolsó öt bajnokit szinte végigjátszotta, az utolsó két meccsen már a csapatkapitány is ő volt. Ezek után nem volt meglepő, hogy bekerült Marco Rossi Eb-keretébe.

photo_camera Csoboth és Rossi Fotó: DAMIEN MEYER/AFP

Simek és Kele itthon hagyta volna

Az Eb-keretbe való meghívása nem nyerte el a szakértők egyöntetű tetszését. A köztévé sportcsatornájánál dolgozó Simek Péternek a vasárnap esti tévéközvetítés után kellett magyarázkodnia, hogy korábban miért mondta azt: nem érti Csoboth beválogatását. „Ezért jó, hogy Rossi a kapitány” – ütötte el egy tréfával a műsorvezető cukkolását.

Kele János, az egyik legismertebb magyar futballszakíró sem vitte volna ki az Eb-re. „Vancsa Zalán kihagyása – számomra – mindenképp meglepetés, Csoboth favorizálása majdhogynem érthetetlen, és picit az is elgondolkodtató, hogy miért nem kapott esélyt legalább a tartalékok között az a Dárdai Palkó, aki tavasszal négy gólt és négy gólpasszt tett a közösbe a berlini Herthánál.”

Ellenpróba nincs, így nem tudhatjuk, hogy Vancsa vagy Dárdai Palkó talán már jóval előbb eldönthették volna a skótok elleni meccset. Arra viszont rávilágít a tavasszal tényleg gyengélkedő Csoboth beválogatása, hogy a keretnek nincs mélysége, a legtöbb poszton nincs versenyhelyzet, vagyis Marco Rossi szövetségi kapitánynak tényleg minden épkézláb játékosra szüksége van. Azt pedig senki sem vitatja, hogy Csoboth az épkézlábak közül való.

Kilenc volt, amikor már nyilatkozott az újságnak

Csoboth Kevin pécsi focistacsaládból származik, akárcsak a mostani válogatott védője, Dárdai Márton. Az édesapa az egykori pécsi futballista Csoboth Róbert tagja volt az 1984-ben ifjúsági-Eb-t nyert válogatottnak. Kevinről az első, fényképes cikk 2009-ben, 9 éves korában jelent meg a Dunántúli Naplóban Meghívták az AC Milanhoz címmel. Azt írták róla, hogy akár az édesapját is túlszárnyalhatja. A milánóiak budapesti edzőtáborában rendezett tornának ő lett a gólkirálya, így meghívták egy olaszországi edzőtáborozásra.

Csoboth Kevin élete első nyilatkozata így szólt:

„Nagyon szeretek focizni, a PMFC és a Milan a mindenem. Előbbinél Túri Zsolt bácsi az edzőm, hetente négyszer tart edzést nekünk. Az a vágyam, hogy egyszer a PMFC-ben NB I.-es focista legyek.”

Édesapja szerint a fia robbanékony, nagy munkabírású, akaratos, és ezek mind olyan tulajdonságok, amik őbenne nem voltak meg.

A kisfiút egyébként 7 éves koráig nem érdekelte a foci. Ekkor édesapjával elment egy Milan-Roma meccsre, és ez mindent megváltoztatott. Azóta nem tud élni foci nélkül. (Érdekes, pár évvel később már egy Milan-Manchester United BL-meccsre emlékeztek sorsfordítóként, de a lényegen ez nem változtat.)

Szoboszlai, Bolla, Csoboth álomtrió a Főnix-Goldban

Csoboth fejlődése töretlen volt, az U13-as bajnokságban például 77 góllal lett a pécsiek gólkirálya. Közben olyan csapatokban fordult meg akár csak néhány edzés erejéig, mint a Salzburg, a Hertha, a Porto, a West Ham United vagy a már említett Milan.

Magyarország egyik legígéretesebb tehetségének tartották, közben összeomlott a pécsi foci, így eligazolt a Főnix Goldba. A jelenlegi keretből Szoboszkai Dominik és Bolla Bendegúz is megfordult ott, csakhogy Szoboszlai tíz évet, Bolla hatot töltött a klubnál, Csoboth viszont csupán egy nem teljes évet. Mondjuk, nem akármilyen év volt, erről így írt a Nemzeti Sport nem sokkal később: „Édesapja pedig a nagy távolságellenére is hordta egyéniképzésre Szoboszlai Zsolthoz, aki a maga nyers, esetenként harsány, de végtelenül őszinte stílusában tette helyre, rángatta vissza a földre folyamatosan a korosztályukban a legtehetségesebbnek tartott srácokat, nehogy a dicsőség a fejükbe szálljon."

photo_camera Szoboszlai és Csoboth a skótok ellen Fotó: DAMIEN MEYER/AFP

A Főnix Goldot két szülő alapította, az utánpótláscsapat szakmai vezetője Dominik apja, Szoboszlai Zsolt, egykori tatabányai játékos volt. A klubnál az akadémiai szint előtt kezdenek foglalkozni a gyerekekkel. Ez azért fontos, mert az akadémiákból nem árasztották el kiváló játékosok a magyar focit. Az akadémiák és Csányi Sándor is azzal indokolja ezt, hogy nem kapják meg a gyerekek a szükséges alapokat. (Mellesleg a magyar válogatott keretében ugyanúgy három-három főnix-goldos és puskásos játékos van, miközben a székesfehérvári és a felcsúti klub lehetőségei, az ezekben megfordult játékosok száma össze sem mérhető.)

Voltak problémák Portugáliában

Csoboth a Főnix-Goldból a Ferencvárosba igazolt, majd 16 évesen a Benficához került. Az átigazolásra árnyékot vetett az, hogy a Ferencváros fiktív átigazolás gyanúja miatt fel akarta jelenteni Csoboth családot. A klub szerint egy kozármislenyi kitérővel igazolt ugyanis Portugáliába. A család ügyvédje szerint a Fradinál a játékos amatőr sportszerződése úgy járt le, hogy a Fradi konkrét, érdemi ajánlatot tett volna.

A Benfica az egyéves opciós kölcsönszerződés után kétéves profi szerződést kötött az akkor már 17 éves játékossal . Csoboth közben Szoboszlaival együtt tagja volt a horvátországi U17-es Eb-n negyeddöntős magyar válogatottnak.

A szerződtetése nagy szó volt, de nem sokon múlt. Edzője, Renato Paiva ugyanis kezdetben nem volt vele megelégedve, erről 2017-ben az nso-nak is beszélt. Szavai alighanem arra is rávilágítanak, miért kénytelen annyi nagy tehetség 20 évesen hazajönni az NB I.-be vagy az NB II.-be nagy nyugati klubokból. „Amikor megérkezett, voltak vele problémák, mert gyakran gyerekesen viselkedett az edzéseken. - Akkor nagyon aggódtunk az előrelépését illetően. Aztán cselekedtünk, és a klub vezetőivel együtt beszéltünk az édesapjával. Leültünk a családjával, és elmagyaráztuk neki, hogy min kell változtatnia. Azóta aztán nagyon okosan viselkedik, jobban koncentrál az edzéseken, érettebben viselkedik.”

Az edzője szerint az is probléma volt, hogy Csoboth nem igazán beszélt más nyelven a magyaron kívül, az angolja nagyon szegényes volt. Emiatt is tudta nehezen felvenni a ritmust. És volt még egy gond: mindenre azt mondta, hogy érti, de a gyakorlatban ez nem tükröződött. Ezzel együtt úgy gondolta, hogy érettebb viselkedéssel akár az első csapatnak is tagja lehet, de a B-csapatnak mindenképp.

Paiva szerint a játék védekező részével nem volt tisztában, ezen sokat kellett fejleszteni, és dolgoznia kell az erőnlétén. Az erősségei között említette, hogyha a technikáját és a gyorsaságát egyszerre tudja kihasználni, akkor szinte megállíthatatlan.

A Benfica A csapata álom maradt, a másodosztályú B-csapatban 18 meccsen két gólt szerzett és két gólpasszt adott.

Újra légiósnak állhat

Sok, fiatalon külföldre szerződött társához hasonlóan Csoboth is túl korán hazajött. 2021-ben szerződtette őt a Fehérvár, majd kölcsönbe az NB II.-es Szegedre került, innen igazolta le az Újpest.

Csoboth tavaly márciusban volt először kerettag, mégpedig Varga Barnabással együtt. Az észtek elleni, 1-0-ra Megnyert barátságos meccsen mutatkozott be a válogatottban tavaly márciusban. A skótok elleni volt a tizedik válogatott meccse, ekkor szerezte első gólját is. Kezdődként eddig egyszer, a Bulgária elleni idegenbeli meccsen szerepelt.

Még a vasárnapi meccs előtt terjedt el, hogy a spanyol elsőosztályú Celta Vigo, a holland Twente és a svájci Zürich is figyeli. Az átigazolási időszakban persze minden valamirevaló játékost vagy tucatnyi klubbal hírbe hoznak, ezzel együtt nem kizárt, hogy teljesül Csoboth vágya, és nyártól újra légiósnak áll.