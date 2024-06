Tompos Márton is bejelentkezett a Momentum elnöki székéért

Fekete-Győr András mellett Tompos Márton, a Momentum jelenlegi alelnöke, országgyűlési képviselője is elindul a párt július eleji tisztújításán - írja a Telex.

A tisztújításra vasárnap estig lehetett benyújtani a pályázatokat, miután a június 9-i választás másnapján az addigi elnök, Donáth Anna, és a teljes elnökség is benyújtotta a lemondását.

Fekete-Győr András, a párt korábbi elnöke még aznap bejelentette, hogy a párt soron következő tisztújításán elindul az elnöki tisztségért. Fekete-Győr akkor azt írta, a választási eredmény „drámai mélypontja a Momentum történetének.”



Tompos Márton most a Telex megkeresésére azt mondta:



„Más irányba szeretném vinni a pártot, szolgáltatópárti vonalat képzelek el. Nagyon remélem, hogy a tagság is az irányváltásra fog szavazni”

Emellett jelezte azt is, hogy változtatna a Momentum szövetségpolitikáján is, de ennek részleteit csak a tisztújítás után árulja el.

Elmondása szerint az új elnökségében számítana Ruzsics Milánra, a párt Zala megyei elnökére, valamint Szabó Bence debreceni és Vajda Viktória gödi önkormányzati képviselőre. „Új arcok kellenek, akik helyben már bizonyítottak, csak nem frontpolitikusok.”

Tompos Márton a Momentum egyik alapító tagja, a 2022-es választáson listáról jutott be az Országgyűlésbe. 2024 januárjában választották be a Momentum elnökségébe, ezután nevezte ki Donáth Anna a párt alelnökének, emellett frakcióvezető-helyettes is lett.