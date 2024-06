Az olasz külügy elítéli a lapjaik betiltását Oroszországban, a magyar külügy hallgat

Kedden az orosz külügyminisztérium tiltólistára tette a 444-et és 80 másik európai hírszolgáltatót, köztük számos állami csatornát és a legtekintélyesebb napilapokat. Az indoklás az, hogy korábban az EU is kitiltott orosz oldalakat.

Věra Jourová, az Európai Bizottság alelnöke szerint az orosz lépés egyértelműen a sajtószabadság korlátozása. „Ez a megtorlás nonszensz. Az orosz kormány által fenntartott, dezinformációt terjesztő propaganda az orosz katonai doktrína része, ami nem hasonlítható a független médiához. A demokráciák értik ezt” - írta.

photo_camera Vera Jourová Fotó: DURSUN AYDEMIR/Anadolu Agency via AFP

Az amerikai külügy szóvivője szerint az orosz tiltás „újabb jele annak, hogy az orosz kormány azért lép fel az újságírás ellen, mert fél attól, hogy a saját népe meghallja az igazságot: a kormány Oroszországon belüli tetteiről, a kormánynak a saját népe elnyomására irányuló tetteiről, a szomszéd ország illegális megszállásáról. Látjuk, hogy egy ideje keményen fellépnek az újságírás ellen, és ez sajnos folytatódik.”

Az olasz kormány, amelynek kegyeit Orbán oly hevesen keresi, „határozottan elítéli” az Orosz Föderáció döntését, amivel blokkolja olasz csatornák és újságok elérhetőségét. A minisztérium sajnálatát fejezi ki „az indokolatlan intézkedés miatt”, amelyet olyan médiumok ellen fogadtak el, amelyek „mindig objektív és pártatlan tájékoztatást nyújtottak az ukrajnai háborúról”.

photo_camera Orbán és Meloni miniszterelnök, aki nem fogadta be pártcsaládjába a Fideszt Fotó: TIZIANA FABI/AFP

„Azzal a döntéssel, hogy hadseregük ukrán civileket, városokat, villamosenergia-infrastruktúrát és más, az ukrán nép túléléséhez nélkülözhetetlen infrastruktúrát vesz célba, az Orosz Föderáció vezető tisztségviselői megsértették mind a nemzetközi jogot, mind a jogszerűség és a polgári együttélés minden elvét. Mindezt nem fogják eltörölni az olasz és külföldi médiára és újságírókra kirótt tilalmak, akik továbbra is szakszerűen és függetlenül követik a pusztító és embertelen akciókat” - fogalmazott az olasz külügy.

Kedden délután megkérdeztük a külügyminisztériumot, terveznek-e ezzel kapcsolatban lépéseket tenni, illetve mi a véleményük arról, hogy egy magyar újságot is kitilt a Kreml. Nem válaszoltak.

A szintén tiltólistás EUobserver megjegyzi azt is, hogy se az uniós, se az orosz tiltás nem működik tökéletesen, nekik például biztosan voltak olvasóik az orosz külügy bejelentése óta is. De a Russia Today és más orosz propagandaadók is elérhetők, akár még VPN használata nélkül is.