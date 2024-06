Pert nyert a menekült anya, akit 5 éves és 5 hónapos gyerekével együtt éheztettek a magyar hatóságok

2017 júliusában engedték be a röszkei tranzitzónába a terhes afgán menekültet, F. O.-t és ötéves gyerekét. A nőnek korábban keresztény hitre tért a férje, ezért nem maradhattak hazájukban, először a férfi és a legnagyobb gyerek menekült el, ők Németországig jutottak.

Az asszony követte őt a második gyerekkel, de az EU-ban bonyolult menekültügyi eljárássorozat várta őket. Magyarországon kértek menedéket, majd miután megindult a menedékjogi eljárás, elindultak a férj után. Ausztriáig jutottak, ahonnan a hatóságok Bulgáriába utasították ki őket, mondván, ott léptek be az EU területére. Mivel ott esélyük sem volt védelemre, ismét nekiindultak. Szerbiában várták ki, hogy újra magyar területre léphessenek. Ott született meg a harmadik gyerek is.

A hazai hatóságok ismételt kérelmezőnek minősítették az asszonyt és az ötéves gyerekét. Ezért a tranzitzónán belül a menekültügyi részlegen helyezték el, 37 napon át tartották fogva őket. Ez hét nappal több, mint amit a törvény gyerekeknél engedélyez, de emellett még éheztették is őket, írja közleményében a Magyar Helsinki Bizottság.

Arra is kitérnek: az idegenrendészeti körleten a felnőttek és az ismételt kérelmezők nem kaptak enni a Bevándorlási és Menekültügyi Hivataltól, így F. O. és gyerekei is éheztek. „Az asszonynak elapadt a teje, és bár a gyerekekre elvileg nem terjedt ki ez a szörnyű előírás, a baba nem kapott megfelelő tápszert sem. A családot sorstársaik embersége és a karitatív szervezetek ételadományai tartották életben” – olvasható a közleményben, amely arról számol be, hogy a Helsinki segítségével a család 2018 februárjában az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordult.

A strasbourgi bíróság a múlt héten kimondta a magyar állam jogsértését, mondván: senkit sem lehet kínzásnak vagy embertelen, megalázó bánásmódnak vagy büntetésnek alávetni, különösen nem segítségre szoruló anyákat és ártatlan gyerekeket. Ezért a bírák összesen 7500 eurós igazságos jóvátétel megfizetésére kötelezték a magyar államot, olvasható a közleményben.