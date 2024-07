A moszkvai látogatás meghiúsíthatja az Európai Bizottság budapesti útját

„Ez a látogatás moszkvába komolyan kérdésessé teszi, hogy a Bizottság a szokásokhoz híven ellátogasson a soros elnökséget betöltő Magyarországra” – mondta mai sajtótájékoztatóján Eric Mamer az Európai Bizottság főszóvivője. A Bizottság delegációja a nyári szünet után érkezne hazánkba, olyan még nem fordult elő, hogy ezt lemondták volna.

Mamer azt is megerősítette, hogy Orbán vagy a magyar kormány bármelyik tagja nem egyeztetett semelyik EU-s testülettel sem, mielőtt elutazott volna Moszkvába. Aláhúzta, hogy az Uniónak létezik világos álláspontja az orosz-ukrán háborúról, ezekről döntéseket hoztak, amelyeket Orbán is támogatott. Orbán nem rendelkezik semmilyen felhatalmazással az EU részéről tárgyalásokat folytatni Vlagyimir Putyinnal – erősítette meg Mamer. Minderről péntek reggel az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, Josep Borrell is kiadott egy közleményt.

Pedig Orbán a pénteki találkozóján Vlagyimir Putyinnal igenis európai ügyekről beszélt. Így fogalmazott az orosz elnöknek: „Lassan Magyarország az egyetlen olyan ország Európában, aki mindenkivel tud beszélni, és ezt szerettem volna felhasználni arra, hogy fontos kérdésekről tudjunk szót váltani, és néhány kérdésben, ami fontos Európának, szeretném megismerni az ön álláspontját.” Az Anadolu török hírügynökség szerint pedig maga Putyin is az EU álláspontjának ismertetését várja Orbántól.