A svájci kereszténydemokraták népszavazással állnák útját a „sátánista” Eurovíziós Dalfesztiválnak

Az Eurovíziós Dalfesztivál már rég nem a produkciók színvonala, hanem a körülötte lévő politikai és ideológiai viták miatt kerül be a hírekbe. Most egy ultrakonzervatív svájci törpepárt gondoskodik a hírverésről, amely népszavazásokkal szeretné megakadályozni a rendezésre jelentkező városok (Zürich, Genf, Bern és Bázel) pályázatait. Svájc azért nyerte el a világ legnagyobb élőzenei eseményének rendezési jogát, mert tavaly a svájci énekes, Nemo diadalmaskodott.

photo_camera Nemo Fotó: JESSICA GOW/TT News Agency via AFP

A hivatalosan keresztény-konzervatív - első ránézésre a posztfasizmustól a populizmusig jutó - Svájci Szövetségi Demokratikus Unió (EDU) nevű párt azonban közölte, hogy az ország közvetlen demokráciára épülő rendszerének segítségével igyekszik majd nyomást gyakorolni a pályázókra.

„Az Eurovízió egy borzalmas propagandaesemény” - fogalmazott a keddi pártközlemény. „Egy olyan ország, amely színpadot biztosít egy ilyen undorító szemétnek, nem az imázsát emeli, hanem csupán saját szellemi hanyatlását mutatja be”. A párt egyik vezető politikusa szerint az itt a nagy baj, hogy a dalfesztivál népszerűsíti, de legalább is megtűri az okkultizmust és a sátánizmust.

Leírni is iszonyat, de tavaly az ír versenyző színpadi produkciójában egy ördögszarvat viselő táncos és egy pentagrammot formázó gyertyasor is szerepelt, de valószínűleg jobban zavarta a svájci konzervatívokat, hogy Nemo az első nem-bináris győztes a verseny 68 éves történetében, akinek még a dala is arról szól. Na, ezt se hallgattam volna meg, ha nincsenek a derék svájci fundamentalisták:

Az EDU svájci viszonylatban is minipárt, amely csak egy mandátummal rendelkezik a svájci nemzeti tanácsban, de népszavazási felhívásait egyes kantonokban a nagy jobbos-populista Svájci Néppárt (SVP) is támogatta. A párt ifjúsági szárnya már az eurovíziós népszavazások mögé is besorolt, miközben a harmadik nem bevezetését és a „nyílt antiszemitizmust" vetette a dalfesztivál szemére.

Az Eurovíziót rendező svájci városok elleni referendumokon nem feltétlenül nyernének a turbókeresztények, de a népszavazás lebegtetése óriási bizonytalanságot jelent a szervezők számára. A szavazásokat november előtt nem lehet megtartani, de a 2025. májusi eseménynek otthont adó várost a tervek szerint augusztus végéig választja ki a Svájci Rádió és az Európai Műsorszolgáltatók Szövetsége. (Guardian)