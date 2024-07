Villaépület, társasházak - Garancsi cége a Gellérthegy egyik utolsó nagy zöld telkére építkezik

Bár végleges koncepció még nincs, jövő héten elkezdődnek a bontási munkálatok azon a gellérthegyi telken, ahova a Garancsi István érdekeltségébe tartozó Market cégcsoport építkezik.

A telek közvetlenül Tiborcz István cége által 2022-ben megvásárolt Gellért szálló mellett van.

Egyelőre annyit tudni, hogy egy villát és két társasházat terveznek az egyhektáros területre, de van egy olyan tervezett telekrész, melynek hasznosításáról az önkormányzatnak sincs infója.

A lakók a talajmunkálatok, a műemlékvédelem és a környezetmegőrzés miatt is aggodalmukat fejezték ki.

A Gellérthegy egyik utolsó zöld telkeként jellemzik azt a nagyjából tízezernégyzetméteres területet, ahol a tervek szerint hétfő reggel elkezdi a bontási munkálatokat fővállalkozóként a miniszterelnök kötélbarátja, Garancsi István cége, a Market Építő Zrt. Első körben a talajfelszín fölötti épületekkel kezdik.

Gazdag előéletű telekről van szó, melynek sorsáról először a múlt héten kaphattak részletesebb tájékoztatást a telket övező társasházak lakói. A küszöbön álló bontási munkálatok miatt ugyanis lakossági fórumot tartottak, ahol képviselte magát a Market Asset Management Zrt egyik kollégája is. Ez a cég a Market cégcsoport ingatlanfejlesztési leányvállalata, amely májusban a Körszállót is megvette, és honlapján az óriási bizniszt hozó Dürer-parkot is nagy projektjei között emlegeti. A cég képviselője a fórumon azt mondta, hogy a Market Asset Management a múlt év végén szerezte meg a területet cégvásárlással, a telek ugyanis korábban az Egészségsziget Kft. tulajdonában állt, ezt a céget vették meg, így lett az övék a szokatlanul nagy területű telek is.

A Gellért szállóval szomszédos telket a Kemenes utca, a Kelenhegyi út, a Mányoki út és az Orlay utca övezi, déli részén majdnem a Bartók Béla útig nyúlik le.

photo_camera A telek a Gellért fürdőt és az érintett területet elválasztó Kemenes utca irányából Fotó: Németh Dániel/444

A fórumon kiderült, hogy lakóingatlanokat akarnak létrehozni, köztük lesz olyan, ami prémium minőségű, és az épületek száma attól függ, hogy mire kapnak engedélyt. Az a terv, hogy a nagyjából egyhektáros területet fel fogják osztani, emiatt viszont minden részre külön engedélyeztetésre lesz szükség. Fel kellett venniük a kapcsolatot az örökségvédelmi hivatallal is, mivel ezen a területen, az Orlay utca felőli részen található a Gellért egykori fűtőháza, ami műemlékvédelmet élvez. A cégnek egyelőre nincs ötlete ennek hasznosítására.

A lakógyűlésen többször elhangzott a Market részéről, hogy még csak koncepció szinten vannak meg épületek, konkrét tervek még nincsenek. Ennek ellenére a területrendezési munkálatok elkezdődtek a közelmúltban. Mivel zöld telekről van szó, és a már leirtott bokrok mellett több nagy fa is található az egyhektáros területen, ezért a lakók jogosan tartanak attól is, hogy az építkezés egy pontján fákat kell majd kivágni. A Market képviselője azt mondta, hogy fakivágásra nem kértek engedélyt, szeretnék megőrizni a telek intim hangulatát a leendő lakók számára. Az önkormányzat és később a cég is megerősítette kérdésünkre, hogy egyelőre nem kértek fakivágási engedélyt, bár utóbbi megjegyzi: „kivágási engedély szükségessége és tartalma csak a tervek véglegesítése és a fakataszter kiértékelése után, a szükséges szakemberek bevonásával állapítható meg.”

A telekre vonatkozó építési szabályzatot amúgy 2020-ban szigorították, ennek értelmében a telekre építhető épületek összterülete negyedére csökkent, míg a zöldfelület minimális mértéke négyszeresére növekedett, 15%-ról 60%-ra. Vagyis jelentős természetrombolást nem lehetne végezni, elvileg.

Ami magát az építkezést illeti, az újbudai önkormányzat is úgy tudja, hogy az építtetők három beépítendő telekre akarják felosztani a területet. Az információik szerint:

a Mányoki út felőli kisebb részen egy különálló villaház épülne, ez lenne valószínűleg az az épület, amire a lakossági fórumon a Market képviselője prémium lakóépületként hivatkozott. Rákérdeztünk később a cégnél, hogyan kell érteni a prémium jelzőt, azt válaszolták, hogy „a prémium megjelölés olyan magas műszaki és esztétikai színvonalat jelöl, amely a telek mellett annak mikrokörnyezetére is értéknövelő hatással van”

a telek középső részén két, egyenként 14 lakásos társasház épülne.

amiről viszont egyelőre nem lehet tudni semmit, hogy a déli részre mit terveznek, erről semmilyen információja nincs az önkormányzatnak. Ezen túl egy negyedik telek a műemléki volt fűtőház épületéhez lenne kialakítva.