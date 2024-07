6-8 percen belül riasztható egységet is bevetnek a gödöllői HÉV vonalán

Nagyon rossz híre van a gödöllői HÉV-nek, különösen Kerepes környékén. Gyuricza László kerepesi polgármester a 24.hu-nak korábban arról beszélt, „a kiborítóan viselkedő, dohányzó, drogozó, a szerelvényre piszkító utasok nagy többsége az ő településére jár a HÉV-vel, a helyiek gyanúja szerint ugyanis itt szerezhetnek be kábítószert.”

A rendőrség és a MÁV-HÉV közösen tartott tájékoztatóján kiderült, a számok nem igazolják, hogy Kerepes bűnügyileg fertőzött város volna, azonban azon a HÉV-vonalon a szokottnál többször kell intézkedni, ezért megerőítették a biztonsági intézkedéseket.

A tájékoztatóról beszámoló 24.hu azt írja, Lauda Zoltán rendőr dandártábornok, a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság vezetője arról beszélt, az év első felében 49 bejelentést kapott a rendőrség a gödöllői hév vonaláról, és 20 esetben indult büntetőeljárás, többségében kisebb súlyú, vagyon elleni bűncselekmények miatt. A szám ahhoz képest alacsony, hogy azt a vonalat napi 40 ezer utas használja.

Lauda Zoltán azt mondta, az elmúlt hetekben több mint 40 szerelvényen dolgoztak civil ruhás rendőrök, főleg esténként. Ez idő alatt négy embert állítottak elő kábítószer-fogyasztás miatt, de két esetben nem tudtak kábítószert kimutatni, mivel az érintettek a HÉV-szerelvényen nyugatót zúztak porrá, és azt szívták fel.

A MÁV-HÉV vezérigazgatója azért más képet festett le a sajtótájékoztatón. Arról beszélt, az utaspanaszok alapján egyre gyakrabban utaznak a HÉV-vel tudatmódosító hatása alatt állók, bár az eseteket jellemzően ugyanaz a 4-5 ember jelenti be. A problémát viszont ők is tapasztalják, egyre több a munkatársaikat érő atrocitás. A gödöllői vonalon 1634 alkalommal intézkedtek a rendészek, míg az összes többin 556-szor. Ebbe a számba beleértik azt is, ha valaki jegy nélkül utazik, amihez nem hívnak rendőrt.

Átcsoportosításokkal növelték a rendészek számát – most újabb 15 embert irányítanak át -, és elkezdték a testkamerák beszerzését is. A járművek bekamerázására nem nagyon van lehetőség, mert túl öregek.

Felállítottak egy mobil védelmi csoportot is, amely hétfőtől bármilyen bejelentésre kivonul ezen a vonalon 6-8 percen belül.

Lauda Zoltán elmondta, a térségben egyre több az igazoltatás és az előállítás, utóbbi az elmúlt év azonos időszakához viszonyítva 80-ról 130-ra nőtt. Itt voltak nagy fogások, Kistarcsán például másfél kiló kábítószert foglaltak le és 200 milliót zároltak, egy másik elkövetői körnél 10 kiló pszichoaktív anyagot találtak, és tőlük 700 milliót foglaltak le.

