„Ostobaságokkal nem foglalkozunk” – válaszolta a kormány arra, tényleg lesznek-e határon túli választókerületek

Magyar Péter a Telex tudósítása szerint vasárnap arról beszélt, információi szerint a Fidesz át akarja rajzolni a választókörzeteket, és Erdélyben illetve a Vajdaságban is lennének ilyen választókerületek. Most a határon túli magyarok csak listára szavazhatnak, egyéni jelöltre nem.

Magyar nyilatkozatára hétfőn ráerősített Hadházy Ákos is független országgyűlési képviselő is, aki azt írta, ő 2022-ben megbízható forrásból hallott arról, hogy 2021 őszén Varga Judit asztalán ott volt egy erre vonatkozó terv. (És be is számolt róla.) Ezzel a Fidesz egyébként plusz 9-11 mandátumot szerzett volna. Hadházy úgy tudja, a tervet végül 2022 elején elvetették, mert a közvélemény-kutatási adatok azt mutatták, a háborús propaganda jól működik, nem lesz ilyenre szükség.

Megkerestük a Miniszterelnökséget, hogy terveznek-e módosítani a törvényen, de nem válaszoltak. az ATV-nek viszont reagált a Kormányzati Tájékoztatási Központ (KTK). Ennyit:

„Ostobaságokkal nem foglalkozunk.”

Címlapi kép: Kisbenedek Attila/AFP