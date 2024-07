Nem cenzúra, hogy nem engedték Magyar Pétert fellépni Gombaszögön a tábor főszervezője szerint

„Nincs cenzúra Gombaszögön” – válaszolta a Napunk újságírójának Nászaly Gábor, a felvidéki politikai fesztivál főszervezője arra a kérdésre, hogy szándékosan tiltották-e le azt a beszélgetést, amelynek az egyik résztvevője Magyar Péter lett volna. Magyart egy másik szlovákiai magyar lap, az Új Szó programjára hívták meg és Grendel Gáborral, a szlovák parlament egykori alelnökével, ellenzéki képviselővel beszélgetett volna. Csakhogy a gombaszögi tábor szervezői ezt a beszélgetést nem engedték színpadra azzal, hogy a két politikus nem illik össze, nem lenne elég érdekes a párbeszédük.

Nászaly most a Napunknak így fogalmazott erről: „Grendel Gábor a szlovák parlament alelnöke volt, most szlovák parlamenti képviselő. Magyar Péter EP-képviselő. Ellenzéki mindkettő, az igaz, és érdekes személyiségek, de a programbizottság azt kifogásolta, hogy többet is ki lehet belőlük hozni, mint ha ebben a párosításban ülnének le.” A főszervező szerint az Új Szó nem volt elég rugalmas, hisz ők ragaszkodtak ahhoz, hogy vagy ebben a formában tartják meg a programukat Gombaszögön, vagy sehogy.

„Arra kell törekednünk, hogy egy-egy programnak legyen felvidéki magyar relevanciája, és a vitapartnerek között, beleértve a moderátort is, legyen egy behatárolható törésvonal vagy épp párhuzam, hogy az adott témáról relevánsan tudjanak vitázni” – mondta el Nászaly a Napunknak.

Az újságíró emlékeztette: tavaly Deutsch Tamás teljesen egyedül ült ki az egyik színpadra, idén pedig ugyanő a Magyar Szövetség két politikusával „vitázik” majd. Nászaly szerint tavalyhoz képest fejlődött a programszervezés, arra pedig, hogy mi a „behatárolható törésvonal” a Fidesz szlovákai szatelitpártjaának képviselői és Deutsch között, nem reagált.